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Split Fiction 06.03.2025
Адвенчура, Кооператив
7.8 265 оценок

Split Fiction вошла в Книгу рекордов Гиннеса в 3 категориях

monk70 monk70

Split Fiction, новейшая игра от Hazelight Studios, вышла в начале этого месяца и менее чем за 30 дней вошла в историю. Помимо того, что она уже превзошла отметку в 2 миллиона проданных копий, теперь стало известно, что она уже достигла трех рекордов, сертифицированных Книгой рекордов Гиннеса.

Рекорды:

  • Самая популярная игра с локальным кооперативом в Steam
  • Самая продаваемая игра с локальным кооперативом за 48 часов
  • Самая продаваемая игра с локальным кооперативом за 1 неделю после релиза

Успех не остановил Hazelight. Йозеф Фарес, основатель студии, рассказал, что он уже работает над первоначальной концепцией для следующей игры. Пока неизвестно, продолжит ли следующее приключение фокусироваться на кооперативе или шведская студия предложит что-то новое.

Недавние интервью с Фаресом говорят о том, что команда, возможно, экспериментирует с новыми форматами для своих игр.

9
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Alex Row

Разраб нашёл свою нишу- и стал в ней лучшим.

5
JustA_NiceGuy

Наверное это единственное правильное решение от EA, дать этим ребятам свободу.

4
igor lvov

А там есть конкуренция!??? Ты сделай игру и стань лучшим в номинации, например ЛУЧШИЙ ШУТЕР ......вот тогда и будет возможность рассуждать о твоей гениальности! :)

-2
Light of Tfuth

Ага так и поверили, просто взяла и вошла

-6