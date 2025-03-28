Split Fiction вошла в Книгу рекордов Гиннесса в 3 категориях

Split Fiction, новейшая игра от Hazelight Studios, вышла в начале этого месяца и менее чем за 30 дней вошла в историю. Помимо того, что она уже превзошла отметку в 2 миллиона проданных копий, теперь стало известно, что она уже достигла трех рекордов, сертифицированных Книгой рекордов Гиннесса.

Рекорды:

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Успех не остановил Hazelight. Йозеф Фарес, основатель студии, рассказал, что он уже работает над первоначальной концепцией для следующей игры. Пока неизвестно, продолжит ли следующее приключение фокусироваться на кооперативе или шведская студия предложит что-то новое.

Недавние интервью с Фаресом говорят о том, что команда, возможно, экспериментирует с новыми форматами для своих игр.