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Split Fiction 06.03.2025
Адвенчура, Кооператив
7.8 271 оценка

Split Fiction вошла в Книгу рекордов Гиннесса в 3 категориях

monk70 monk70

Split Fiction, новейшая игра от Hazelight Studios, вышла в начале этого месяца и менее чем за 30 дней вошла в историю. Помимо того, что она уже превзошла отметку в 2 миллиона проданных копий, теперь стало известно, что она уже достигла трех рекордов, сертифицированных Книгой рекордов Гиннесса.

Рекорды:

  • Самая популярная игра с локальным кооперативом в Steam
  • Самая продаваемая игра с локальным кооперативом за 48 часов
  • Самая продаваемая игра с локальным кооперативом за 1 неделю после релиза

Успех не остановил Hazelight. Йозеф Фарес, основатель студии, рассказал, что он уже работает над первоначальной концепцией для следующей игры. Пока неизвестно, продолжит ли следующее приключение фокусироваться на кооперативе или шведская студия предложит что-то новое.

Недавние интервью с Фаресом говорят о том, что команда, возможно, экспериментирует с новыми форматами для своих игр.

57
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Alex Row

Разраб нашёл свою нишу- и стал в ней лучшим.

28
JustA_NiceGuy

Наверное это единственное правильное решение от EA, дать этим ребятам свободу.

11
Ellie Williams

что то гиннес помойкой стала за всю хурму добавляют

12
Дмитрий Нетсев

Какие странные категории. То есть я понимаю, что у Гиннеса всегда такие были, но они буквально копируют друг-друга.

2
BaldursG

Личное мнение = я бы ещё понял, как номинацию Лучшая семейная игра. Учитывая вечные жалобы игроков, что не с кем играть в коопы и тому подобное :- выглядит сверх натянуто. Поиграть в кругу семьи = отличная игра, но не более.

0
QuaveryAldora

Молодцы. Разработчики выделяются тем, что делают игры на двоих на одном экране, как в старые добрые времена, доказывая что это формула не устарела, когда все зациклились на кооперативе через онлайн.

1
Блоха В Сарафане

А, ну типа я могу какое-нибудь гoвницо в стим залить и получить титул "Самая продаваемая в мире 8-битная игра с управлением при помощи трекера взгляда"

0
Олежанчикчик

всё шедевр.

не смотрите на баб этих в ирл.

0
mivmasvin

Ну так действительно очень хорошая

-1
igor lvov

А там есть конкуренция!??? Ты сделай игру и стань лучшим в номинации, например ЛУЧШИЙ ШУТЕР ......вот тогда и будет возможность рассуждать о твоей гениальности! :)

-2
Сережаа

Так дело даже в этом. Если есть конкуренты это еще не значит что они есть в этой дурацкой книге. Там ведь строго те, кто побежал туда заносить свой рекорд. То есть, если ты в чем-то лучше, но не страдаешь херней с пустым пиаром, то ни в какую книгу ты просто по факту рекорда не попадешь. Ну и понятно что это делают только фрики всякие, со своими никому нахрен не нужными рекордами, из таких фриков эта книга и состоит.

3
Light of Tfuth

Ага так и поверили, просто взяла и вошла

-13
Пользователь ВКонтакте

щас почитал лор. Кароче они лесбухи . Живите теперь с этим // Илья Прохоров

-13
Vova S

И что? Лучше чем синеботы или житуха бесформеные, коих пол страны.

-6
Александр Ткасев

Збс, так даже лучше!😏

-4
Пользователь ВКонтакте

Что-то нигде об этом не пишут) // Кейт Фостер

0
Sad_Jester

Две сестры? Ты откуда такой вылез?

0