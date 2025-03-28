Split Fiction вошла в Книгу рекордов Гиннесса в 3 категориях

Split Fiction, новейшая игра от Hazelight Studios, вышла в начале этого месяца и менее чем за 30 дней вошла в историю. Помимо того, что она уже превзошла отметку в 2 миллиона проданных копий, теперь стало известно, что она уже достигла трех рекордов, сертифицированных Книгой рекордов Гиннесса.
Рекорды:
- Самая популярная игра с локальным кооперативом в Steam
- Самая продаваемая игра с локальным кооперативом за 48 часов
- Самая продаваемая игра с локальным кооперативом за 1 неделю после релиза
Успех не остановил Hazelight. Йозеф Фарес, основатель студии, рассказал, что он уже работает над первоначальной концепцией для следующей игры. Пока неизвестно, продолжит ли следующее приключение фокусироваться на кооперативе или шведская студия предложит что-то новое.
Недавние интервью с Фаресом говорят о том, что команда, возможно, экспериментирует с новыми форматами для своих игр.
Разраб нашёл свою нишу- и стал в ней лучшим.
Наверное это единственное правильное решение от EA, дать этим ребятам свободу.
что то гиннес помойкой стала за всю хурму добавляют
Какие странные категории. То есть я понимаю, что у Гиннеса всегда такие были, но они буквально копируют друг-друга.
Личное мнение = я бы ещё понял, как номинацию Лучшая семейная игра. Учитывая вечные жалобы игроков, что не с кем играть в коопы и тому подобное :- выглядит сверх натянуто. Поиграть в кругу семьи = отличная игра, но не более.
Молодцы. Разработчики выделяются тем, что делают игры на двоих на одном экране, как в старые добрые времена, доказывая что это формула не устарела, когда все зациклились на кооперативе через онлайн.
А, ну типа я могу какое-нибудь гoвницо в стим залить и получить титул "Самая продаваемая в мире 8-битная игра с управлением при помощи трекера взгляда"
всё шедевр.
не смотрите на баб этих в ирл.
Ну так действительно очень хорошая
А там есть конкуренция!??? Ты сделай игру и стань лучшим в номинации, например ЛУЧШИЙ ШУТЕР ......вот тогда и будет возможность рассуждать о твоей гениальности! :)
Так дело даже в этом. Если есть конкуренты это еще не значит что они есть в этой дурацкой книге. Там ведь строго те, кто побежал туда заносить свой рекорд. То есть, если ты в чем-то лучше, но не страдаешь херней с пустым пиаром, то ни в какую книгу ты просто по факту рекорда не попадешь. Ну и понятно что это делают только фрики всякие, со своими никому нахрен не нужными рекордами, из таких фриков эта книга и состоит.
Ага так и поверили, просто взяла и вошла
щас почитал лор. Кароче они лесбухи . Живите теперь с этим // Илья Прохоров
И что? Лучше чем синеботы или житуха бесформеные, коих пол страны.
Збс, так даже лучше!😏
Что-то нигде об этом не пишут) // Кейт Фостер
Две сестры? Ты откуда такой вылез?