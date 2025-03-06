Split Fiction взломали спустя полчаса после релиза

Новая долгожданная игра от автора It Takes Two попала в открытый доступ
Не успела Split Fiction выйти, как пользователи воспользовались отсутствием анти-пиратской защиты и выложили клиент экшена в открытый доступ. Новую игру от автора It Takes Two взломали спустя полчаса после релиза.
В Split Fiction геймеры возьмут на себя роль двух девушек, которые перемещаются по различным мирам в поисках вдохновения для писательской деятельности. Для игры вдвоем достаточно одной купленной копии. В Split Fiction есть кроссплатформенный режим, но отсутствует перевод на русский язык, а сам экшен недоступен в российском Steam.
Split Fiction высоко оценили критики и назвали новым словом в жанре. Многие механики вызвали восторг у журналистов.
Ну и EA и жиды даже русского текста нет за то есть 11 языков.
и описание игры на русском....
Давайте угадаю. Очередное фуфло с повесткой? Скучное дженерик-фентези ни о чём?
Ещё больший восторг у них вызвали чемоданы денег. Очередное "возвращение в форму". Ладно хоть бесплатно, так что можно самим сначала проверить, что там и как, а не верить на слово продажным ирожурналюхам.
У меня доверия этим презренным людишкам нет с тех пор, как умерли печатные издания. Вроде Game.EXE, PC Gamer и Страны игр.
так и надо
Там же прикол в игре на двоих, а как в пиратке это работает ?
Ну как бы, на одном экране играть!
Значит не годится
Скорее всего потом появится фикс для онлайна в стиме на пиратке
Не взломали, а оперативно украли.
не украли а подготовили к раздаче в ознакомительных целях. смекаешь?
И для перевода..
вот это вообще актуально 100 пудов согласен
Они не воры , а благородные пираты..
Издатели сами не хотят наших денег.