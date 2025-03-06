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Split Fiction 06.03.2025
Адвенчура, Кооператив
6.2 63 оценки

Split Fiction взломали спустя полчаса после релиза

Simple Jack
Новости

Новая долгожданная игра от автора It Takes Two попала в открытый доступ

Не успела Split Fiction выйти, как пользователи воспользовались отсутствием анти-пиратской защиты и выложили клиент экшена в открытый доступ. Новую игру от автора It Takes Two взломали спустя полчаса после релиза.

В Split Fiction геймеры возьмут на себя роль двух девушек, которые перемещаются по различным мирам в поисках вдохновения для писательской деятельности. Для игры вдвоем достаточно одной купленной копии. В Split Fiction есть кроссплатформенный режим, но отсутствует перевод на русский язык, а сам экшен недоступен в российском Steam.

Split Fiction высоко оценили критики и назвали новым словом в жанре. Многие механики вызвали восторг у журналистов.

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Комментарии: 22
Ваш комментарий
kotasha

Ну и EA и жиды даже русского текста нет за то есть 11 языков.

3
RageBulI

и описание игры на русском....

0
Ahnx

Давайте угадаю. Очередное фуфло с повесткой? Скучное дженерик-фентези ни о чём?

0
Gords
Split Fiction высоко оценили критики и назвали новым словом в жанре. Многие механики вызвали восторг у журналистов.

Ещё больший восторг у них вызвали чемоданы денег. Очередное "возвращение в форму". Ладно хоть бесплатно, так что можно самим сначала проверить, что там и как, а не верить на слово продажным ирожурналюхам.

-1
Ahnx

У меня доверия этим презренным людишкам нет с тех пор, как умерли печатные издания. Вроде Game.EXE, PC Gamer и Страны игр.

0
WerGC

так и надо

-1
Unicorling

Там же прикол в игре на двоих, а как в пиратке это работает ?

-1
MaxLP

Ну как бы, на одном экране играть!

-1
Unicorling MaxLP

Значит не годится

0
StarlaX Unicorling

Скорее всего потом появится фикс для онлайна в стиме на пиратке

0
JustA_NiceGuy

Не взломали, а оперативно украли.

-9
OPen man

не украли а подготовили к раздаче в ознакомительных целях. смекаешь?

10
SoRaS3 OPen man

И для перевода..

5
malars0 SoRaS3

вот это вообще актуально 100 пудов согласен

1
Pastoral

Они не воры , а благородные пираты..

1
Gords

Издатели сами не хотят наших денег.

2