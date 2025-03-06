Split Fiction взломали спустя полчаса после релиза

Новая долгожданная игра от автора It Takes Two попала в открытый доступ

Не успела Split Fiction выйти, как пользователи воспользовались отсутствием анти-пиратской защиты и выложили клиент экшена в открытый доступ. Новую игру от автора It Takes Two взломали спустя полчаса после релиза.

В Split Fiction геймеры возьмут на себя роль двух девушек, которые перемещаются по различным мирам в поисках вдохновения для писательской деятельности. Для игры вдвоем достаточно одной купленной копии. В Split Fiction есть кроссплатформенный режим, но отсутствует перевод на русский язык, а сам экшен недоступен в российском Steam.

Split Fiction высоко оценили критики и назвали новым словом в жанре. Многие механики вызвали восторг у журналистов.