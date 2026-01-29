Сценарий фильма по Split Fiction получил первую версию - режиссёр игры уже ознакомился с ним

Экранизация кооперативной игры Split Fiction сделала ещё один шаг к производству: готов первый вариант сценария. Об этом рассказал геймдиректор проекта Йозеф Фарес.

По данным Moviezine, Фарес уже получил первую версию сценария, но относится к новостям о фильме с осторожностью. Он отметил, что в Голливуде часто бывает много разговоров, поэтому окончательные выводы он сделает, когда увидит реальный результат. Тем не менее процесс, по его словам, движется.

Также Фарес поделился, что успел пообщаться с Сидни Суини, которая задействована в экранизации. Актриса, известная по сериалу Euphoria, произвела на него приятное впечатление — он назвал её спокойной и воодушевлённой проектом.

Фильм по Split Fiction анонсировали в апреле 2025 года — вскоре после релиза самой игры. Над сценарием работают Ретт Риз и Пол Верник, авторы Дэдпул и Дэдпул и Росомаха, что уже привлекло к проекту дополнительное внимание.

Оригинальная Split Fiction — кооперативное приключение от Hazelight Studios, создателей It Takes Two. Сюжет рассказывает о двух писательницах, оказавшихся внутри историй друг друга: одна работает с фэнтези, другая — с научной фантастикой. Их идеи похищает загадочная машина, а игрокам приходится совместно преодолевать испытания на стыке двух жанров.