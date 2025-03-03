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Split Fiction 06.03.2025
Адвенчура, Кооператив
6.4 55 оценок

"У вас нет друга для кооператива? Не волнуйтесь, у меня есть решение" - Юсеф Фарес решает проблему игроков Split Fiction

Procy_on
Новости

Split Fiction - это игра, в которую нужно играть вдвоем. Но если вам не с кем объединиться в этой предстоящей игре от Hazelight (ответственной, в частности, за отличные A Way Out и It Takes Two), не волнуйтесь, потому что у ее геймдизайнера есть отличное решение.

Юсеф Фарес опубликовал в X забавный пост. В нем он рекламирует специальное издание Split Fiction, содержащее... реального человека, с которым можно поиграть.

У вас нет друга, с которым можно поиграть в Split Fiction? Не волнуйтесь, у меня есть решение для вас.

Конечно, это шутка со стороны разработчика, и на самом деле он призывает одиночек присоединиться к официальному серверу студии в дискорде. Там они смогут найти "друга" для совместного прохождения Split Fiction, а также ответы на свои вопросы.

Совместная игра по сети возможна через так называемый "Дружеский доступ". В этом случае одному игроку необходимо владеть копией, а другому - установить соответствующий модуль и принять приглашение от владельца копии Split Fiction.

-9
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Нейтан Дрейк
У вас нет друга, с которым можно поиграть в Split Fiction?
8
malars0

мудак...

7
Tiger Goose

Девочки в этой игре симпатичные.

2
Procy_on
0
ka27

Тёмненькая напомнила девицу из Last of ass 2

-1
Max Rolens

Нет желания играть в это

-7
clarkkent

Может я чего-то не понимаю, но в чем прикол заходить в новость по игре, которая тебе не интересна, чтобы ещё и написать, что она тебе не интересна?)

8