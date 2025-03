"У вас нет друга для кооператива? Не волнуйтесь, у меня есть решение" - Юсеф Фарес решает проблему игроков Split Fiction

Split Fiction - это игра, в которую нужно играть вдвоем. Но если вам не с кем объединиться в этой предстоящей игре от Hazelight (ответственной, в частности, за отличные A Way Out и It Takes Two), не волнуйтесь, потому что у ее геймдизайнера есть отличное решение.

Юсеф Фарес опубликовал в X забавный пост. В нем он рекламирует специальное издание Split Fiction, содержащее... реального человека, с которым можно поиграть.

У вас нет друга, с которым можно поиграть в Split Fiction? Не волнуйтесь, у меня есть решение для вас.

Конечно, это шутка со стороны разработчика, и на самом деле он призывает одиночек присоединиться к официальному серверу студии в дискорде. Там они смогут найти "друга" для совместного прохождения Split Fiction, а также ответы на свои вопросы.

Совместная игра по сети возможна через так называемый "Дружеский доступ". В этом случае одному игроку необходимо владеть копией, а другому - установить соответствующий модуль и принять приглашение от владельца копии Split Fiction.