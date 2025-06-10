Вторая демонстрация русской озвучки Split Fiction от RG MVO: студия планирует закончить запись актёров к концу июля

Студия Mechanics VoiceOver поделилась второй демонстрацией предстоящей русской озвучки Split Fiction.

По словам студии, уже началась активная стадия записей и если ничего не изменится в расписании, то уже к концу июля Mechanics VoiceOver планирует полностью закончить процесс записи озвучки игры.

Однако понадобится еще какое-то время для сведения озвученных материалов, правок и тестирования локализации. Тем не менее, такой стремительный прогресс в озвучке, сборы на которую завершились лишь в конце марта, не может не радовать.