Юсеф Фарес никогда не выведет Hazelight на биржу: "Ориентир на финансовые показатели противоречит нашему подходу"

Юсеф Фарес, глава студии Hazelight, заявил, что никогда не станет выводить студию на фондовый рынок.

По его словам, публичный статус вынуждал бы принимать решения, ориентированные исключительно на финансовые показатели, что противоречит его подходу к разработке игр. Фарес подчеркнул, что в Hazelight каждое решение принимается исходя из того, что будет лучше для игрового опыта, а не на основе данных о потенциальных продажах.

При этом он признал важность баланса между креативностью и коммерцией. В качестве примера удачного сочетания он привел функцию Friend Pass, которая позволяет двум игрокам проходить игры студии в онлайн-кооперативе, даже если тайтл куплен только одним из них. По его словам, эта идея родилась из творческого подхода, а затем доказала свою бизнес-эффективность.

Последний проект Hazelight, кооперативный экшен Split Fiction, вышел в марте 2025 год, продавшись тиражом в миллион копий за первые 48 часов и достигнув отметки в два миллиона продаж за первую неделю.