Юсеф Фарес с нетерпением ждет своего следующего проекта и уверен, что он будет лучше, чем Split Fiction

Без сомнения, известный разработчик игр Юсеф Фарес доволен медийным и коммерческим успехом, достигнутым его командой из Hazelight Studios с момента ее основания в 2014 году. Все игры студии были хорошо приняты СМИ, особенно последние два проекта, It Takes Two и Split Fiction, которые достигли отличных коммерческих результатов и сохранили отличную динамику продаж.

Сейчас Фарс приступил к продвижению своего следующего проекта. В недавнем интервью для The Game Business он рассказал, что его команда продолжает ставить перед собой все более высокие цели.

По его словам, он очень уверен в профессионализме команды и может с уверенностью сказать, что их следующий проект будет лучше, чем приключенческая игра Split Fiction, получившая множество восторженных отзывов и была номинирована на множество наград в прошлом году.