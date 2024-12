Юсуф Фарес подтвердил, что Hazelight представит свою новую игру Split Fiction на The Game Awards

Юсуф Фарес, глава студии Hazelight, выпустил видео, в котором подтвердил, что студия представит геймплей своей следующей игры на предстоящей The Game Awards.

Согласно надежному инсайдеру, игра будет называться Split Fiction. Так же как и предыдущие игры студии в лице A Way Out и It Takes Two, она будет рассчитана на кооперативное прохождение. Ее выход ожидается уже 8 марта следующего года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Предыдущая игра студии, It Takes Two, стала одной из самых высокооцененных в 2021-м году, получив наибольшее количество наград "Игра года" и став большим финансовым успехом для студии - она продала свыше 20 миллионов копий игры.

Мероприятие The Game Awards пройдет в ночь с 12 на 13 декабря.