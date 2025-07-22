1047 Games увольняет сотрудников и закрывает серверы оригинального Splitgate ради доработки сиквела

Студия 1047 Games, известная по арене-шутеру Splitgate, объявила о новой волне сокращений в команде разработки Splitgate 2. Как следует из официального заявления, разработчики приняли «невероятно сложное решение» пересмотреть ключевые аспекты игры и отправить её на доработку, вернув в стадию бета-тестирования.

Среди основных причин — желание полностью пересобрать прогрессию игроков, упростить монетизацию и сделать акцент на классических режимах, которые так ценятся фанатами оригинала. Однако такие масштабные изменения потребовали перераспределения ресурсов внутри студии, что привело к увольнению части команды. Пострадавшим сотрудникам обещана компенсация и помощь в трудоустройстве.

Чтобы сохранить оставшихся членов коллектива, студия также пойдёт на ещё один болезненный шаг — окончательное отключение серверов оригинального Splitgate через месяц. В 1047 Games подчёркивают, что это решение принято не из-за потери интереса к проекту, а из-за необходимости сконцентрироваться на будущем франшизы: «Мы потратили сотни тысяч долларов на поддержание серверов, но сейчас наш приоритет — команда и новый этап развития игры».

Разработчики при этом понимают важность оригинального Splitgate для игроков и пообещали рассмотреть возможность оффлайн-поддержки или внедрения режима локальных матчей через peer-to-peer.