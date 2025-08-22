Авторы Splitgate 2 просят фанатов дать второй шанс после провального запуска

Шутер Splitgate 2, вышедший в июне, столкнулся с такими проблемами, что разработчики из 1047 Games были вынуждены вернуть игру в бета-версию и пообещать полноценный перезапуск с улучшенной версией. Фанаты же с иронией наблюдали за тем, как команда продвигала кампанию #StopKillingGames, призванную не допустить отключения онлайн-игр.

Юзеры не оставили Splitgate 2 без критики: один написал, что команда «буквально убила свою вторую видеоигру». На что разработчики ответили с мольбой: «Дайте нам еще один шанс для перезапуска», сопровождая пост молитвенно сложенными руками. Аккаунт игры добавил: «Мы понимаем, что разочаровали вас. Надеемся вернуть доверие» и «Да, были ошибки, но поддержка сообщества для нас всегда приоритет».

Помимо технических проблем, проект столкнулся с критикой из-за дорогих микротранзакций и неоднозначного эпизода на Summer Game Fest, когда генеральный директор надел кепку с лозунгом «Make FPS Great Again», вызывая сравнения с политическим слоганом Трампа. Теперь судьба Splitgate 2 зависит от того, готовы ли фанаты простить промахи и дать игре второй шанс.