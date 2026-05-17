Авторы Splitgate делают духовного наследника Titanfall - инсайдер раскрыл детали Empulse

Студия 1047 Games, известная по Splitgate, работает над новым шутером под кодовым названием Empulse. По данным издания Insider Gaming, проект вдохновлён Titanfall и Call of Duty: Black Ops 3 и делает ставку на быстрый вертикальный геймплей с мехами.

Согласно утечке пре-альфа-геймплея, игроки смогут использовать бег по стенам, крюки-кошки, ускорители и другие элементы динамичного передвижения. Главной особенностью проекта станут огромные боевые мехи, разбросанные по карте. Визуально и по механикам они сильно напоминают титанов из Titanfall.

В опубликованном описании геймплея говорится, что один из игроков буквально запрыгивал внутрь меха с помощью крюка, после чего начинал доминировать на карте с крупнокалиберным пулемётом. Также мех обладал защитным щитом и ракетной установкой с перезарядкой. Пока неизвестно, будут ли в игре разные классы мехов с уникальными способностями.

Ранее глава 1047 Games Иэн Прулкс уже упоминал, что небольшая команда внутри студии создаёт новый шутер, завязанный на быстром передвижении, вдохновлённый Titanfall и Black Ops 3. Теперь стало понятно, каким именно будет этот проект.

На фоне слабого интереса к Splitgate 2 студия, похоже, решила сменить направление. Вместо яркой аркадной стилистики новая игра получила более серьёзный визуальный тон, напоминающий XDefiant.

Дата релиза Empulse пока неизвестна, однако источники утверждают, что официальный анонс состоится уже до конца года. Также остаётся загадкой бизнес-модель игры — проект может оказаться как условно-бесплатным, так и полноценным платным релизом.