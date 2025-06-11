Геймдиректор шутера Splitgate 2 извинился за кепку с отсылкой к MAGA на Summer Game Fest

На Summer Game Fest глава 1047 Games Ян Прю представил шутер Splitgate 2 и вызвав шквал критики из-за своего внешнего вида. Он вышел на сцену в кепке с надписью "Make FPS Great Again", явная отсылка к слогану Дональда Трампа. Это спровоцировало обсуждения, в которых быстро потерялась сама игра.
После презентации Прю сначала отказался извиняться, заявив, что посыл был исключительно игровым: они устали от однообразных шутеров вроде Call of Duty и хотели подчеркнуть, что жанру нужно обновление. По его словам, никакой политики в этом не было, а сама фраза должна восприниматься буквально как призыв улучшить состояние мультиплеерных FPS.
Сообщество Splitgate раскололось, обсуждение кепки перешло на Reddit и другие площадки. На фоне продолжающейся критики Прю выпустил видеообращение, в котором извинился за свою "ошибку в суждении".
Он признал, что рассчитывал на резонанс, но не ожидал настолько острой реакции. По его словам, это должно было быть просто яркое выступление, чтобы выделиться на фоне десятков других анонсов.
Прю подчёркивает, что его намерения были связаны только с индустрией. он считает, что жанр мультиплеерных шутеров застрял на месте, и Splitgate 2 должен что-то в нём поменять. На вопрос о своих политических взглядах он так и не ответил.
чел хотеть сёрнуть но забыл про штаны
Боже, какой же клоун с таким мусором просто на рынок выкатился.
Лучше бы он за игру извинился
Леваки могут идти нафиг. Порванные рудиментарные дэг3н3раты. Зацепились за пустой слоган, а не качество игры. Вот куда надо весь гнев
Ахах жанру нужно обновление а сам выпускает очередной геройский шутер на 2 вечера 🤣🤣🤣
А за игру кто извиняться будет? Вышел чистый кал. Ни оптимизации, ни графона, геймплей на любителя.
Геймплей как раз таки весёлый. А вот с остальным - согласен
Я так понял, оригинал, вообще про другое был, и получилось, то дейсвительно то, что он как и стал однообразным шутером вроде Call of Duty, Апекса и так далее, даже сраный батлрояль запихнули
Какой же он жалкий. Лучше бы вообще не выходил на сцену.
Пздц, извинись за это, за то, что ж за ебанаты
Кто его вооще выпустил на сцену этого Васю. У Кили уже какой год что нибудь да произойдёт.
Ссыкло врубил заднюю