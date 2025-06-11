Геймдиректор шутера Splitgate 2 извинился за кепку с отсылкой к MAGA на Summer Game Fest

На Summer Game Fest глава 1047 Games Ян Прю представил шутер Splitgate 2 и вызвав шквал критики из-за своего внешнего вида. Он вышел на сцену в кепке с надписью "Make FPS Great Again", явная отсылка к слогану Дональда Трампа. Это спровоцировало обсуждения, в которых быстро потерялась сама игра.

После презентации Прю сначала отказался извиняться, заявив, что посыл был исключительно игровым: они устали от однообразных шутеров вроде Call of Duty и хотели подчеркнуть, что жанру нужно обновление. По его словам, никакой политики в этом не было, а сама фраза должна восприниматься буквально как призыв улучшить состояние мультиплеерных FPS.

Сообщество Splitgate раскололось, обсуждение кепки перешло на Reddit и другие площадки. На фоне продолжающейся критики Прю выпустил видеообращение, в котором извинился за свою "ошибку в суждении".

Он признал, что рассчитывал на резонанс, но не ожидал настолько острой реакции. По его словам, это должно было быть просто яркое выступление, чтобы выделиться на фоне десятков других анонсов.

Прю подчёркивает, что его намерения были связаны только с индустрией. он считает, что жанр мультиплеерных шутеров застрял на месте, и Splitgate 2 должен что-то в нём поменять. На вопрос о своих политических взглядах он так и не ответил.