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Splitgate 2 22.05.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
3.7 22 оценки

Геймдиректор шутера Splitgate 2 извинился за кепку с отсылкой к MAGA на Summer Game Fest

Solstice Solstice

На Summer Game Fest глава 1047 Games Ян Прю представил шутер Splitgate 2 и вызвав шквал критики из-за своего внешнего вида. Он вышел на сцену в кепке с надписью "Make FPS Great Again", явная отсылка к слогану Дональда Трампа. Это спровоцировало обсуждения, в которых быстро потерялась сама игра.

После презентации Прю сначала отказался извиняться, заявив, что посыл был исключительно игровым: они устали от однообразных шутеров вроде Call of Duty и хотели подчеркнуть, что жанру нужно обновление. По его словам, никакой политики в этом не было, а сама фраза должна восприниматься буквально как призыв улучшить состояние мультиплеерных FPS.

Сообщество Splitgate раскололось, обсуждение кепки перешло на Reddit и другие площадки. На фоне продолжающейся критики Прю выпустил видеообращение, в котором извинился за свою "ошибку в суждении".

Он признал, что рассчитывал на резонанс, но не ожидал настолько острой реакции. По его словам, это должно было быть просто яркое выступление, чтобы выделиться на фоне десятков других анонсов.

Прю подчёркивает, что его намерения были связаны только с индустрией. он считает, что жанр мультиплеерных шутеров застрял на месте, и Splitgate 2 должен что-то в нём поменять. На вопрос о своих политических взглядах он так и не ответил.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Hаn Solo

чел хотеть сёрнуть но забыл про штаны

2
borsic

Боже, какой же клоун с таким мусором просто на рынок выкатился.

2
William Dwight

Лучше бы он за игру извинился

1
ZackSnyder

Леваки могут идти нафиг. Порванные рудиментарные дэг3н3раты. Зацепились за пустой слоган, а не качество игры. Вот куда надо весь гнев

1
Punisher1

Ахах жанру нужно обновление а сам выпускает очередной геройский шутер на 2 вечера 🤣🤣🤣

1
JustA_NiceGuy

А за игру кто извиняться будет? Вышел чистый кал. Ни оптимизации, ни графона, геймплей на любителя.

PolGhost

Геймплей как раз таки весёлый. А вот с остальным - согласен

Нехтер Сеченов PolGhost

Я так понял, оригинал, вообще про другое был, и получилось, то дейсвительно то, что он как и стал однообразным шутером вроде Call of Duty, Апекса и так далее, даже сраный батлрояль запихнули

Everect

Какой же он жалкий. Лучше бы вообще не выходил на сцену.

Carissa7517

Пздц, извинись за это, за то, что ж за ебанаты

Punisher1

Кто его вооще выпустил на сцену этого Васю. У Кили уже какой год что нибудь да произойдёт.

Pastoral

Ссыкло врубил заднюю