Кооперативный шутер Splitgate: Arena Reloaded с крупным обновлением 2.2 получит много нового контента и игровых режимов

Splitgate: Arena Reloaded – это кульминация работы студии 1047 Games, созданная после неудачного запуска Splitgate 2. С момента релиза игра регулярно получает обновления, направленные на расширение контента, привлечение новых игроков и удержание существующих.
Последнее обновление, 2.2, продолжает эту традицию, возвращая режим «Королевской битвы» (хотя и в изменённом виде), добавляя две новые арены и скин за мастерство владения оружием.
Новый режим: «Королевская арена»
В обновлении 2.2 появился режим «Королевская арена» – динамичный PvP-формат для 24 игроков (6 команд по 4 человека). В отличие от классической «Королевской битвы», здесь акцент сделан на быстрый геймплей с минимальным лутом и максимальной стрельбой.
Особенности режима:
- 4 биома: Засуха, Ледник, Разлом и новый – Городские окраины.
- Новая зона разминки (вместо десантного корабля).
- Голосование за карту перед началом раунда.
- Сужение игровой зоны по мере продвижения матча.
- Отключение возрождения в финальном круге для сохранения динамики.
- Мгновенное улучшение оружия за игровые деньги.
Обновление добавляет две новые арены для классического геймплея:
- Trihard – карта в облаках, где отсутствует гравитация, а бои происходят в воздухе с использованием порталов и прыжковых площадок. Доступна с 22 января.
- Runway – плотный городской ландшафт, вдохновлённый Синдзюку (Япония). Предназначена для тактического геймплея, но сохраняет скорость классических матчей.
Кроме того, игроки смогут раньше тестировать карты через 1047 Labs и играть на официальных картах от разработчиков.
Дополнительные изменения
- Новый скин для оружия – ярко-зелёный камуфляж для тех, кто разблокировал Preolium и освоил всё оружие.
- Ограниченное по времени событие «Teabag» – дань уважения режиму «Teabag Confirmed» из оригинальной Splitgate. Чтобы подтвердить убийство, нужно подшутить над телом врага.
Обновление 2.2 выходит 23 января и обещает новые возможности, карты и развлечения для фанатов Splitgate.