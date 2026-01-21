Кооперативный шутер Splitgate: Arena Reloaded с крупным обновлением 2.2 получит много нового контента и игровых режимов

Splitgate: Arena Reloaded – это кульминация работы студии 1047 Games, созданная после неудачного запуска Splitgate 2. С момента релиза игра регулярно получает обновления, направленные на расширение контента, привлечение новых игроков и удержание существующих.

Последнее обновление, 2.2, продолжает эту традицию, возвращая режим «Королевской битвы» (хотя и в изменённом виде), добавляя две новые арены и скин за мастерство владения оружием.

Новый режим: «Королевская арена»

В обновлении 2.2 появился режим «Королевская арена» – динамичный PvP-формат для 24 игроков (6 команд по 4 человека). В отличие от классической «Королевской битвы», здесь акцент сделан на быстрый геймплей с минимальным лутом и максимальной стрельбой.

Особенности режима:

4 биома: Засуха, Ледник, Разлом и новый – Городские окраины .

Засуха, Ледник, Разлом и новый – . Новая зона разминки (вместо десантного корабля).

(вместо десантного корабля). Голосование за карту перед началом раунда.

перед началом раунда. Сужение игровой зоны по мере продвижения матча.

по мере продвижения матча. Отключение возрождения в финальном круге для сохранения динамики.

в финальном круге для сохранения динамики. Мгновенное улучшение оружия за игровые деньги.

Обновление добавляет две новые арены для классического геймплея:

Trihard – карта в облаках, где отсутствует гравитация, а бои происходят в воздухе с использованием порталов и прыжковых площадок. Доступна с 22 января. Runway – плотный городской ландшафт, вдохновлённый Синдзюку (Япония). Предназначена для тактического геймплея, но сохраняет скорость классических матчей.

Кроме того, игроки смогут раньше тестировать карты через 1047 Labs и играть на официальных картах от разработчиков.

Дополнительные изменения

Новый скин для оружия – ярко-зелёный камуфляж для тех, кто разблокировал Preolium и освоил всё оружие.

– ярко-зелёный камуфляж для тех, кто разблокировал и освоил всё оружие. Ограниченное по времени событие «Teabag» – дань уважения режиму «Teabag Confirmed» из оригинальной Splitgate. Чтобы подтвердить убийство, нужно подшутить над телом врага.

Обновление 2.2 выходит 23 января и обещает новые возможности, карты и развлечения для фанатов Splitgate.