После неудачного запуска Splitgate 2 студия-разработчик 1047 Games объявляет о сокращениях

Splitgate 2 стал одним из самых обсуждаемых игр на Summer Game Fest этого года, благодаря своему новому трейлеру, который вызвал множество споров. Разработчик игры, 1047 Games, начал с критических замечаний в адрес Call of Duty, заявив, что FPS нужно вернуть к своему прежнему величию, прежде чем представить новый трейлер Splitgate 2.

Никого не удивило, что Splitgate 2 был выпущен в не очень удачном состоянии. Разработчик столкнулся с негативной реакцией общественности, а игра получила смешанные отзывы на Steam. Теперь студия-разработчик 1047 Games объявила о сокращении штата, чтобы перенаправить ресурсы и создать лучшую игру для своих игроков.

В новом сообщении на LinkedIn 1047 Games объявила о сокращении штата, чтобы перенаправить ресурсы и создать лучшую игру для своих игроков. Кроме того, соучредители студии Ян Пру и Николас Багамян решили отказаться от своих зарплат, чтобы направить ресурсы на игру.

В дальнейшем 1047 Games работает над созданием следующей фазы игры Splitgate 2. Однако неизвестно, сколько разработчиков было уволено, но практика сокращений становится все более распространенной в отрасли.

Splitgate 2 достигла пикового числа игроков в 25000 игроков в Steam. Однако большинство игроков жаловались, что игра слишком однообразна, напоминая такие игры, как Apex Legends. Более того, игра бомбардирует игроков микротранзакциями, предлагая одни из самых дорогих и ужасных косметических предметов. Разработчик Splitgate 2 получил приз за свою rtgre "Сделаем FPS снова великим", но пока неясно, сможет ли игра оправдать это заявление.