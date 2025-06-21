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Splitgate 2 22.05.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
3.7 26 оценок

После неудачного запуска Splitgate 2 студия-разработчик 1047 Games объявляет о сокращениях

KoRnEr KoRnEr

Splitgate 2 стал одним из самых обсуждаемых игр на Summer Game Fest этого года, благодаря своему новому трейлеру, который вызвал множество споров. Разработчик игры, 1047 Games, начал с критических замечаний в адрес Call of Duty, заявив, что FPS нужно вернуть к своему прежнему величию, прежде чем представить новый трейлер Splitgate 2.

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Никого не удивило, что Splitgate 2 был выпущен в не очень удачном состоянии. Разработчик столкнулся с негативной реакцией общественности, а игра получила смешанные отзывы на Steam. Теперь студия-разработчик 1047 Games объявила о сокращении штата, чтобы перенаправить ресурсы и создать лучшую игру для своих игроков.

Студия-разработчик 1047 Games стремится сделать Splitgate 2 уникальным проектом

В новом сообщении на LinkedIn 1047 Games объявила о сокращении штата, чтобы перенаправить ресурсы и создать лучшую игру для своих игроков. Кроме того, соучредители студии Ян Пру и Николас Багамян решили отказаться от своих зарплат, чтобы направить ресурсы на игру.

В дальнейшем 1047 Games работает над созданием следующей фазы игры Splitgate 2. Однако неизвестно, сколько разработчиков было уволено, но практика сокращений становится все более распространенной в отрасли.

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Splitgate 2 достигла пикового числа игроков в 25000 игроков в Steam. Однако большинство игроков жаловались, что игра слишком однообразна, напоминая такие игры, как Apex Legends. Более того, игра бомбардирует игроков микротранзакциями, предлагая одни из самых дорогих и ужасных косметических предметов. Разработчик Splitgate 2 получил приз за свою rtgre "Сделаем FPS снова великим", но пока неясно, сможет ли игра оправдать это заявление.

10
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Rey4rtRO

Вот сейчас выпустим очередной никому нахрен не нужный игро-сервис с анальной монетизацией и как начнем грести деньги лопатой.

9
Extor Menoger

так и есть

4
Rey4rtRO Extor Menoger

Вот и посмотрим, ждет ли Мандфиш та же судьба. Многие уже наступали грабли разработки игро-сервиса, но выстрелили из них единицы.

1
Tommy. Extor Menoger

У Куба хотя бы жопы есть, наш The First Descendant, лол. На старте онлайн был неплохим. Если у Куба будут такие же контентные добавки типа больше жоп, а не улучшения самой игры, то конечно онлайн сдуется быстро, что и случилось с The First Descendant.

1
SnootyTovar

Ну а чему собственно тут удивляться? Если клепать однотипную помойку, когда волна хайпа сошла на нет

4
bysaturn

У первой части был большой онлайн, но они решили забить на игру. В итоге ожидаемый провал второй части на фоне перенасыщенного рынка.

2
Фаршированные Яйца

Зазвездились, a начинали скромно.

1