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Splitgate 2 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
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Раскрыты системные требования к ПК бесплатного шутера Splitgate 2

monk70
Новости

На данный момент мы даже не видели реального игрового процесса Splitgate 2, преемника многопользовательского шутера от 1047 Games, сочетающего безумие Halo с порталами Portal, но минимальные и рекомендуемые системные требования уже опубликованы в Steam.

Что касается графического процессора, то для соответствия рекомендованным достаточно старой GTX 1060 или RX 580, а что касается процессора, то потребуется i5-6600k или Ryzen 5 1400. Это не указано, но можно предположить, что это характеристики, обеспечивающие скорость 60 кадров в секунду с разрешением Full HD. В любом случае стоит отметить, что эти требования могут со временем измениться, учитывая, что релиз Splitgate 2 ожидается в 2025 году для ПК, PS5 и Xbox Series.

Минимальные:

  • ОС: Windows 10 64 бит.
  • Процессор: Intel Core i3-6100/Core i5-2500K или AMD Ryzen 3 1200.
  • Память: 8 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon RX 470.

Рекомендуемые

  • ОС: Windows 10 64-разрядная версия или Windows 11 64-разрядная версия.
  • Процессор: Intel Core i5-6600K/Core i7-4770 или AMD Ryzen 5 1400
  • Память: 12 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580.
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