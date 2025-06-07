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Splitgate 2 22.05.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
3.8 21 оценка

Разработчик Splitgate 2 показал релизный трейлер и унизил Call of Duty на Summer Game Fest 2025

Gutsz Gutsz

Одним из самых провокационных моментов Summer Game Fest 2025 стало появление на сцене Иэна Прю, сооснователя студии 1047 Games. Выходя с бейсбольной битой в руке, он заявил: «Я вырос на Halo, устал от однотипных Call of Duty и до сих пор жду Titanfall 3». Именно так был представлен релизный трейлер Splitgate 2 — новая глава в развитии футуристического шутера с порталами, которая теперь включает в себя и полноценный режим королевской битвы.

Релизный трейлер демонстрирует безумную смесь перестрелок, прыжков сквозь порталы, ударов в ближнем бою и взрывов, под сопровождение трека Imagine Dragons. Разработчики обещают новые карты, переработанные режимы, оружие и массу балансных изменений. Особый упор сделан на темп, вертикальность и необычную динамику перемещения по аренам, что в очередной раз подчеркивает отличие Splitgate от других представителей жанра.

Несмотря на эффектную презентацию, в сообществе не всё прошло гладко. Пользователи Reddit уже критикуют дорогие внутриигровые наборы и несбывшиеся ожидания от заявленного «масштабнее кампании» контента. Тем не менее, сама игра уже доступна, и обсуждение вокруг неё точно только разгорается.

Splitgate 2 уже вышла и доступна бесплатно на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

3
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
GayFish

Клоун на сцене, презентовал игру будто она изменит всю индустрию, а по факту очередной подражатель судьбы конкорда.

3
borsic

Ахахах я конечно колду последние лет 10 недолюбливаю, но это посмешище повеселило знатно, важный гусь с битой вышел, ему на неё сесть надо было и это больше ажиотажа вызвало, чем помойка калкордовская что они наворотили.

2
Old-Waldemar

"унизил Call of Duty" а чем конкретно он их унизил, тем что в steam в неё играет в два раза меньше народа чем в Колду, ой не то, ну ладно, недельку подождём вдруг стрельнет, хотя маловероятно...