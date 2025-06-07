Разработчик Splitgate 2 показал релизный трейлер и унизил Call of Duty на Summer Game Fest 2025

Одним из самых провокационных моментов Summer Game Fest 2025 стало появление на сцене Иэна Прю, сооснователя студии 1047 Games. Выходя с бейсбольной битой в руке, он заявил: «Я вырос на Halo, устал от однотипных Call of Duty и до сих пор жду Titanfall 3». Именно так был представлен релизный трейлер Splitgate 2 — новая глава в развитии футуристического шутера с порталами, которая теперь включает в себя и полноценный режим королевской битвы.

Релизный трейлер демонстрирует безумную смесь перестрелок, прыжков сквозь порталы, ударов в ближнем бою и взрывов, под сопровождение трека Imagine Dragons. Разработчики обещают новые карты, переработанные режимы, оружие и массу балансных изменений. Особый упор сделан на темп, вертикальность и необычную динамику перемещения по аренам, что в очередной раз подчеркивает отличие Splitgate от других представителей жанра.

Несмотря на эффектную презентацию, в сообществе не всё прошло гладко. Пользователи Reddit уже критикуют дорогие внутриигровые наборы и несбывшиеся ожидания от заявленного «масштабнее кампании» контента. Тем не менее, сама игра уже доступна, и обсуждение вокруг неё точно только разгорается.

Splitgate 2 уже вышла и доступна бесплатно на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.