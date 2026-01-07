Разработчики Splitgate ответили на критику: "Статистика Steam не показывает, насколько в игре весело"

После повторного релиза Splitgate: Arena Reloaded продолжает сталкиваться с критикой из-за низкой активности в Steam, однако студия 1047 Games считает, что цифры не отражают реальной картины. В своём недавнем обращении команда заявила, что обсуждать успех проекта, опираясь только на данные Steam Charts, — ошибочно.

По словам разработчиков, статистика фиксирует лишь один показатель — количество игроков в конкретный момент времени на одной платформе. Она не демонстрирует игровое качество, динамику развития проекта и то, как сообщество влияет на изменения в Arena Reloaded. Авторы напомнили, что за последние полгода игра была полностью переработана и продолжает активно развиваться, включая подготовку новых режимов, таких как Arena Royale.

1047 Games подчеркнула, что по-прежнему верит в свой проект и намерена довести его до наилучшего состояния. Они поблагодарили игроков за поддержку и обратную связь, отметив, что именно комьюнити помогает игре становиться лучше каждый день. Тем, кто ещё не пробовал, разработчики предложили оценить игру самостоятельно — она бесплатная, а геймплей, по их словам, сейчас находится в лучшей форме за всё время существования серии.

Скепсис вокруг проекта возник ещё после неудачного летнего релиза, проблемного маркетинга, критики системы монетизации и серии увольнений внутри студии, которые негативно сказались на репутации.