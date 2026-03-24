Создатели Splitgate работают над новым шутером в стиле Titanfall

Студия 1047 Games, известная по портальному шутеру Splitgate, начала разработку нового проекта. По словам главы компании Иана Прукса, часть команды сейчас трудится над динамичным шутером, вдохновлённым такими играми, как Titanfall и Call of Duty: Black Ops III.

Прукс сообщил, что разработчики уже готовятся к этапу внутреннего тестирования. При этом новая игра создаётся параллельно с поддержкой франшизы Splitgate и не заменяет текущие проекты студии.

Последний год оказался непростым для команды. Продолжение серии, Splitgate 2, после запуска столкнулось с критикой и было временно возвращено к стадии бета-тестирования. Позже проект перезапустили под названием Splitgate: Arena Reloaded, однако он также не смог привлечь значительную аудиторию.

Несмотря на сложности, в 1047 Games надеются вернуть интерес игроков с помощью нового проекта. Подробностей о будущей игре пока немного, но разработчики уже намекнули, что она будет ориентирована на высокую мобильность персонажей и быстрые перестрелки — особенности, за которые многие игроки ценят серию Titanfall.