Создатели Splitgate увеличили штат сотрудников, для того чтобы сделать сиквел полноценным AAA-проектом

В 2021 году Splitgate пережила взрыв популярности, и хотя она завоевала немало поклонников благодаря своей формуле «Halo встречает Portal», многопользовательский шутер явно не был на одном уровне с другими крупными многопользовательскими шутерами на рынке. Разработчики 1047 Games, похоже, тоже это прекрасно понимают, подчеркивая, что недавно анонсированная Splitgate 2 - это полноценный AAA-проект.

Как пишет на Xbox Wire глава отдела маркетинга 1047 Games Хилари Голдштейн, одной из главных целей команды разработчиков было сделать так, чтобы Splitgate 2, в отличие от своей предшественницы, была полноценным ААА-проектом.

Как можно продолжить вирусный хит? Просто сделать все еще лучше. По крайней мере, именно это мы хотели сделать с самого начала разработки Splitgate 2. По своей сути Splitgate - это веселая игра, которую трудно оторвать от экрана, но мы знали, что она далека от настоящего ААА-опыта. Именно на этом мы и сосредоточились в последние два года — сделать что-то, что сможет сравниться с величайшими шутерами в мире.

Голдштейн рассказал, что для воплощения своего видения Splitgate 2 в жизнь студия значительно расширила штат, наняв ветеранов из таких разработчиков и компаний, как 343 Industries, Riot Games, Activision Blizzard и других.

Мы хотели, чтобы игра была сложной, но в то же время доступной, чтобы вы могли делать осмысленный выбор еще до того, как выйдете на арену. И, конечно, мы хотели, чтобы она выглядела потрясающе. Чтобы воплотить это в жизнь, нам пришлось нанять убойную команду разработчиков-ветеранов, чтобы расширить наши возможности. Мне повезло работать с людьми, которые создали несколько моих любимых игр, включая разработчиков из Riot, 343i и Activision Blizzard. Нам понадобился весь этот талант, чтобы Splitgate 2 стала не «1.5», а настоящим сиквелом. Такое, которое сможет удовлетворить зуд по новому и захватывающему как наших нынешних фанатов, так и многих новых игроков.

1047 Games также сообщила IGN, что за время разработки Splitgate 2 ее команда выросла с 20 человек до более чем 170 сотрудников, включая разработчиков, работавших над такими играми, как Call of Duty и God of War, среди прочих.

Splitgate 2 выйдет в 2025 году для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и PC.