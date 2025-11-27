Splitgate 2 готовится к перезагрузке: новый шанс спустя пять месяцев после провального старта

После неудачного релиза в начале года Splitgate 2 готовится к полноценному перезапуску. Проект, который должен был стать «возвращением величия FPS», встретил холодный приём: смелые заявления руководства, неубедительное шоу на Summer Game Fest и возмутительно дорогой косметический набор за 145 долларов вызвали бурю критики. В итоге студия 1047 Games признала, что игра вышла слишком рано, и откатила её обратно в бета-версию.

Теперь разработчики готовы попытаться снова. 4 декабря серверы будут отключены, а активные боевые пропуски и рейтинговый прогресс — обнулены. Это подготовка к реланчу, который состоится до конца декабря — даже раньше, чем планировалось ранее, ведь летом студия намекала на возвращение только в 2026 году.

Ситуация осложнилась тем, что вместе с возвратом Splitgate 2 в бету были отключены и серверы первой игры, а студия пережила два раунда увольнений за один месяц. Несмотря на это, несколько сотен игроков продолжали участвовать в тестировании и помогли разработчикам собрать ценные данные. Но столь скромной аудитории недостаточно, чтобы поддерживать мультиплеерный проект, и теперь судьба серии зависит от успеха декабрьского перезапуска.

Инсайдеры и фанаты предполагают, что анонс может прозвучать на The Game Awards — руководитель студии Иэн Проулкс вполне может вновь появиться на сцене Кили. Если это случится, событие может стать ключевым моментом для Splitgate и дать игре второй шанс завоевать аудиторию.