Splitgate 2 возвращается: аренные баталии без классов и способностей в Arena Reloaded

После семи месяцев доработок студия 1047 Games представила новую версию своей культовой игры — Splitgate: Arena Reloaded. Анонс состоялся на шоу PC Gaming Show: Most Wanted, где разработчики официально назвали дату релиза — 17 декабря. Новый проект позиционируется как «возвращение к истокам»: команда убрала элементы, которые не работали, и усилила те, что сделали оригинал уникальным.

Главная особенность Arena Reloaded — отказ от фракций и индивидуальных способностей персонажей. Теперь геймплей строится исключительно вокруг оружия и порталов, позволяющих мгновенно перемещаться по карте и атаковать противников из неожиданных позиций. По словам дизайнер-директора Джоша Уотсона, цель перезапуска — вернуть дух классических аренных шутеров вроде Quake, Unreal Tournament и Halo, оставив лишь лучшее из Splitgate и его сиквела.

Однако Arena Reloaded принесёт не только сокращения, но и множество нововведений. Игроков ждут система карьерного прогресса, статистика, таблицы лидеров, доработанный ранговый режим, пять новых карт и четыре вида нового оружия, включая первые в серии ручные пулемёты. Все изменения подчёркивают акцент на мастерстве игроков: победа теперь зависит от меткости и умения передвигаться, а не от заранее выбранного класса.

Splitgate впервые вышла в 2019 году и сразу привлекла внимание уникальной механикой порталов, позаимствованной из Portal, и динамичным геймплеем в стиле Halo. Несмотря на первоначальный скромный успех, игра пережила всплеск популярности в 2021 году, собрав миллионы игроков. Решение о перезапуске вместо прямого сиквела отражает стремление студии укрепить фундамент франшизы и подарить фанатам настоящий аренный шутер, где каждый бой проверяет мастерство, а не набор умений персонажей.

Splitgate: Arena Reloaded будет бесплатной и выйдет 17 декабря на PC (Steam), Xbox и PlayStation, готовясь вернуть аренные бои в центр внимания геймеров по всему миру.