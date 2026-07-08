Анонсирована кооперативная приключенческая игра Sponge Break для PC

Издатель Balor Games и студия Goose Byte представили Sponge Break — кооперативное приключение с элементами выживания и путешествия на плоту. Игра разрабатывается для PC (Steam), а дата релиза пока не объявлена. При этом разработчики уже открыли регистрацию на предстоящее тестирование.

В Sponge Break игрокам предстоит взять на себя роль обычных кухонных губок, которые решили сбежать от жестокой жизни в раковине. До четырех участников объединяются на хлипком плоту и отправляются в опасное путешествие по бурной реке, где любая ошибка может привести к перевороту, потере припасов и завершению забега.

Проект поддерживает как одиночное прохождение, так и кооператив для четырех игроков с возможностью присоединиться к сессии в любой момент. Общение между участниками происходит через голосовой чат с учетом расстояния, а губки при этом синхронизируют движения рта с голосом игроков.

Основой игрового процесса станет физическая модель плота. Неверный маневр может перевернуть судно, разбросав все собранные предметы, а полученные повреждения постепенно разрушают конструкцию, делая дальнейшее путешествие еще опаснее.

Для взаимодействия с окружением герои используют вантуз, который одновременно выполняет роль крюка-кошки. С его помощью можно цепляться практически за любые объекты, а найденные ресурсы складываются в общий инвентарь команды.

Разработчики также обещают более 100 косметических предметов для персонализации губок. Игроки смогут менять глаза, брови, рот, головные уборы, спасательные круги, внешний вид вантуза и использовать различные эмоции.

Во время путешествия команда посетит несколько биомов, включая канализацию, реки и заброшенные промышленные комплексы. Между уровнями можно будет останавливаться в безопасных убежищах, чтобы починить плот, воскресить товарищей, пополнить запасы и подготовиться к следующему этапу маршрута.

Дата выхода Sponge Break пока не объявлена. Игра разрабатывается для PC и уже доступна для регистрации на участие в плейтесте через Steam.