THQ Nordic анонсировала новую игру о приключениях Губки Боба, которая выйдет в 2025 году. Информация была представлена в новом трейлере.

Трейлер, посвящённый ранее выпущенным SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated и SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, завершился неожиданным тизером. На экране появились силуэты Губки Боба и Патрика в образе призраков, намекая на возможную тематику игры.

Деталей о сюжете и геймплее пока нет, но фанаты могут ожидать новое захватывающее приключение в мире Бикини-Боттом.