THQ Nordic анонсировала новую игру о приключениях Губки Боба, которая выйдет в 2025 году. Информация была представлена в новом трейлере.
Трейлер, посвящённый ранее выпущенным SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated и SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, завершился неожиданным тизером. На экране появились силуэты Губки Боба и Патрика в образе призраков, намекая на возможную тематику игры.
Деталей о сюжете и геймплее пока нет, но фанаты могут ожидать новое захватывающее приключение в мире Бикини-Боттом.
Хороший платформер для фанатов
Для самых маленьких
мне 25 лет и я с удовольствием прошел The Cosmic Shake, Battle for Bikini Bottom. это игра, чисто для того чтобы позалипать.
Знаешь года это не показатель взросления., в 50 можно по мышлению можно остаться в уме ребёнком, бывает что развитие останавливается, но на вкус и цвет, как говориться фломастеры разные
я просто хочу сказать что это тип игр таких. не для того чтобы думать и парится. чисто включил пару вечеров погонял и отлично.
Ну даже в аркадках иногда надо думать, а так да как в детстве на денди играли эти аркады и они больше удовольствия приносили, чем сейчас ААА игры с толстым слоем повестки
прошлые части бомбежные. они обладали замечательной графикой и замечательными анимациями. но в этих играх нет сложного многоуровневого сюжета. но это игра не для сюжета. это игра для того просто расслабится, погрузится в мир губки боба, наслаждаться локациями, искать секреты.
агуша гейминг,фуу