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SpongeBob SquarePants (2025) 2025 г.
Адвенчура, Юмор
3 1 оценка

THQ Nordic анонсировала новую игру о приключениях Губки Боба, которая выйдет в 2025 году

butcher69
Новости

THQ Nordic анонсировала новую игру о приключениях Губки Боба, которая выйдет в 2025 году. Информация была представлена в новом трейлере.

Трейлер, посвящённый ранее выпущенным SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated и SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, завершился неожиданным тизером. На экране появились силуэты Губки Боба и Патрика в образе призраков, намекая на возможную тематику игры.

Деталей о сюжете и геймплее пока нет, но фанаты могут ожидать новое захватывающее приключение в мире Бикини-Боттом.

4
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
211186

Хороший платформер для фанатов

4
Shadow B I G

Для самых маленьких

-5
Paramezan Shadow B I G

мне 25 лет и я с удовольствием прошел The Cosmic Shake, Battle for Bikini Bottom. это игра, чисто для того чтобы позалипать.

2
Shadow B I G Paramezan

Знаешь года это не показатель взросления., в 50 можно по мышлению можно остаться в уме ребёнком, бывает что развитие останавливается, но на вкус и цвет, как говориться фломастеры разные

2
Paramezan Shadow B I G

я просто хочу сказать что это тип игр таких. не для того чтобы думать и парится. чисто включил пару вечеров погонял и отлично.

0
Shadow B I G Paramezan

Ну даже в аркадках иногда надо думать, а так да как в детстве на денди играли эти аркады и они больше удовольствия приносили, чем сейчас ААА игры с толстым слоем повестки

0
Paramezan

прошлые части бомбежные. они обладали замечательной графикой и замечательными анимациями. но в этих играх нет сложного многоуровневого сюжета. но это игра не для сюжета. это игра для того просто расслабится, погрузится в мир губки боба, наслаждаться локациями, искать секреты.

3
антон фекалис

агуша гейминг,фуу

-4