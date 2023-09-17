SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake для PS5 и Xbox Series X|S выйдет на неделю позже ©

THQ Nordic объявила, что SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake для консолей текущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X|S перенесена с 16 октября на 23 октября 2023 года. Кроме того, все платформы, включая ПК, PS4, Nintendo Switch и Xbox One, получат бесплатное обновление. который будет включать в себя множество новых функций, таких как фоторежим.

Фоторежим позволит игрокам выбирать между 19 различными фильтрами и применять их к своим фотографиям. Также есть новые костюмы: костюм Короля-дублона можно разблокировать, собрав все дублоны, а костюм Плюшевого Гэри можно получить, разблокировав все награды.

В частности, в версии для PlayStation 5 игра будет поддерживать функции контроллера DualSense. Например, будет воспроизводиться звук при подборе предметов, а адаптивные триггеры будут активироваться при использовании воздуходувки рифа и поворота крюка.

Обновление также исправит некоторые общие ошибки, а также редкие случаи, когда функция сохранения полностью переставала работать и время игры не приостанавливалось на экране загрузки.