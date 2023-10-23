SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake получила крупное обновление и версию для PlayStation 5 и Xbox Series X|S

"Губка Боб! Губка Боб! Губка Боб!" Толпа ликует, камеры мигают" - пришло время стать героем, в котором нуждается Бикини Боттом!

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake выходит сегодня на консолях нового поколения и включает в себя новые возможности, такие как фоторежим, новые блестящие костюмы и общие улучшения игры. Это обновление так же доступно и для версий на других платформах.

Получив известность и славу, не забудьте о главном: Из-за махинаций Губки Боба и Патрика повсюду открываются волшебные Миры Желаний, которые приводят к хаосу во всем городе. То, что начиналось как безобидная забава с волшебным мыльным пузырем, превратилось в космическую катастрофу! Но нет ничего плохого в том, чтобы сделать классные фотографии в новых забавных костюмах во время приключений по спасению друзей Губки Боба!

SpongeBob SquarePants: Cosmic Shake уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, PlayStation

4, Xbox One и Nintendo Switch