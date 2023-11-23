SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake появится на Android и iOS

Издатель THQ Nordic и разработчик Purple Lamp объявили о том, что игра SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake выходит на устройства под управлением iOS и Android. В настоящее время игра доступна для предварительного заказа в App Store, а пользователи Android могут пройти предварительную регистрацию и получить уведомление о выходе игры в Google Play.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake была выпущена в январе этого года, игра ставит игроков на место Губки Боба и Патрика, которые отправляются в эпическое приключение. Русалочьи слезы, способные исполнять желания, попали в руки дуэта, и в результате наступил хаос.

В 3D-платформе присутствует множество персонажей, как из франшизы "Губка Боб Квадратные Штаны", так и собственных. Геймплей игры основан на исследовании больших уровней, где игроки сражаются с врагами в ближнем и дальнем бою. По ходу игры игроки смогут открывать новые способности, помогающие как в бою, так и в передвижении.

В игру включено большое количество материалов, в том числе новый саундтрек, 40 костюмов и 7 различных миров желаний, каждый из которых имеет свою собственную тематику.