SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake появится на консолях нового поколения ©

THQ Nordic и Purple Lamp объявили, что их 3D-платформер SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S 16 октября 2023 года. В настоящее время игра доступна на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Пользователи версий для PlayStation 4 и Xbox One также получат бесплатное обновление. Кроме того, в тот же день для всех платформ будет доступно бесплатное обновление, которое добавит фоторежим и дополнительные костюмы.

В этой игре Губка Боб и Патрик открывают пузырек со слезами русалки, полученный от таинственной гадалки по имени Кассандра. Однако его открытие открывает ткань пространства и времени и порталы в миры желаний.

Игрокам придется найти в этих местах друзей Губки Боба и восстановить архитектуру Бикини Боттом в разгар коварного заговора, который задумала Кассандра. Игроков ждут более 30 костюмов, семь миров, 101 песня из серии и множество платформерных приемов.