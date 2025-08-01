Дэвид Хассельхофф в задорном дебютном трейлере платформера SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

На презентации THQ Nordic официально анонсирован SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide — новый 3D-приключенческий платформер с участием Спанч Боба и Патрика. Игра выйдет 18 ноября на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Предзаказы уже стартовали — вместе с ними игроки получат два забавных бонусных скина для главных героев.

В этот раз парочке предстоит спасти Бикини Боттом от короля Нептуна и призрака Летучего Голландца, которые превратили город в настоящий паранормальный хаос. По сюжету оба злодея повздорили из-за обиды, и только Спанч Боб с Патриком могут вернуть порядок.

Игроки смогут свободно переключаться между персонажами благодаря волшебному кольцу. Каждый из героев обладает уникальными навыками: Патрик, например, умеет копать и захватывать врагов. Другой герой будет сопровождать вас в виде призрака.

Titans of the Tide обещает яркие платформенные уровни, сражения с боссами, узнаваемые голоса из оригинального мультфильма и знакомые локации — от дворца Нептуна до вершины горы Бикини. А музыкальный трейлер с участием Дэвида Хасселхоффа только подогревает интерес!