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SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide 18.10.2025
Экшен, Адвенчура, Платформер, Юмор
8 1 оценка

Дэвид Хассельхофф в задорном дебютном трейлере платформера SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

butcher69 butcher69

На презентации THQ Nordic официально анонсирован SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide — новый 3D-приключенческий платформер с участием Спанч Боба и Патрика. Игра выйдет 18 ноября на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Предзаказы уже стартовали — вместе с ними игроки получат два забавных бонусных скина для главных героев.

В этот раз парочке предстоит спасти Бикини Боттом от короля Нептуна и призрака Летучего Голландца, которые превратили город в настоящий паранормальный хаос. По сюжету оба злодея повздорили из-за обиды, и только Спанч Боб с Патриком могут вернуть порядок.

Игроки смогут свободно переключаться между персонажами благодаря волшебному кольцу. Каждый из героев обладает уникальными навыками: Патрик, например, умеет копать и захватывать врагов. Другой герой будет сопровождать вас в виде призрака.

Titans of the Tide обещает яркие платформенные уровни, сражения с боссами, узнаваемые голоса из оригинального мультфильма и знакомые локации — от дворца Нептуна до вершины горы Бикини. А музыкальный трейлер с участием Дэвида Хасселхоффа только подогревает интерес!

11
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Gridon

Опять деда из 2004го откопали чтобы продать этот безыдейный 3д платформер с 2.5 механиками. Натуральный доильный аппарат на фанатах. Сезонный пропуск для губки это просто некст левел а коллекционка с нашивкой и брелком это финальный аккорд кринжа.

3
gliga142

игра для детей - что они должны были засунуть механики тотал вара ?

gliga142

прикольный трейлер

3
kotasha

Это не перебор 3070 в рекомендуемых для такой игры ?

gliga142

может это типа 4к 60фпс на ультрах с каким нибудь 200% разрешением аки сглаживание