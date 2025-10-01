Губка Боб и озверевшая Сэнди: новый трейлер SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

THQ Nordic и Purple Lamp Studios представили свежий трейлер игры SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide, посвящённый локации «Поля Медуз» и разгневанной Сэнди Чикс. Игроков ждут новые приключения с Губкой Бобом и Патриком: сначала через заснеженные Медузовые поля, а затем — на восхождение на гору Бикини. Но ледяные условия преподносят сюрприз: холод превращает Сэнди в её альтер-эго «Сэнди в спячке», и она явно не рада вмешательству.

Новый трейлер демонстрирует свежую игровую механику — ловлю медуз на доске для серфинга Ghost Board. Эта фишка добавляет динамики и разнообразия, делая прохождение ещё более увлекательным. Кроме того, поклонники могут взглянуть на некоторые культовые костюмы, которые будут доступны в Season Pass, позволяя заранее оценить варианты кастомизации персонажей.

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide выйдет 18 ноября для PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и PC через Steam. Трейлер подчёркивает сочетание юмора, приключений и новых игровых механик, обещая фанатам незабываемое подводное путешествие в стиле Бикини-Боттом.