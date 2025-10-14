Подводный хаос начинается: демо SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide теперь доступно всем

Готовьтесь нырнуть в новое подводное безумие! Издатель THQ Nordic и студия Purple Lamp, подарившие фанатам ремейк Battle for Bikini Bottom, выпустили демо-версию SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide для PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam). Теперь каждый может бесплатно опробовать первые уровни грядущего приключения и примерить на себя роль неугомонного Губки Боба и его лучшего друга Патрика.

В демо доступна возможность плавно переключаться между персонажами, используя их уникальные способности. Патрик обзавёлся новыми приёмами — он может захватывать врагов и рыть землю, что открывает простор для свежих геймплейных решений. Игроков ждут красочные уровни, сочетающие классические платформенные элементы и щедрую дозу фирменного юмора.

Сюжет развернётся вокруг масштабного конфликта между Летучим голландцем и королём Нептуном, чьи амбиции привели к призрачному хаосу в Бикини Боттом. Чтобы вернуть порядок, Губка Боб и Патрик должны проявить находчивость и смелость, путешествуя по знаковым локациям вроде дворца Нептуна и горы Бикини.

Игра полностью озвучена оригинальными актёрами сериала, а финальная версия выйдет 18 ноября на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК. Похоже, нас ждёт одно из самых масштабных и забавных приключений Губки Боба за всю историю франшизы.