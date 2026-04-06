Spooky Monster 02.04.2026
Инди, Другой симулятор, Аниме
Вышел официальный русский перевод визуальной новеллы "Ужасный монстр"

Игра доступна в Steam и VK Play на русском языке.

Описание: Существует легенда, что если загадать в лунную ночь у озера желание, то оно может исполниться. Главная героиня, не желавшая возвращаться домой, сделала так и оказалась в другом мире, наполненного жуткими, но очень очаровательными монстрами. Сможет ли она полюбить кого-то из них или вернется домой?

Основные особенности:

  • Жанры: визуальная новелла, отоме, романтика, хоррор, фэнтази, исекай, яндере
  • Прохождение: 6 часов.
  • Шесть уникальных концовок.
  • Путешествие по карте другого мира.
  • 28 красивейших CG.
  • 3 любовных интереса, более 12 персонажей.

Персонажи:

"Пока светит "Зловещая луна", ты не вернешься домой..."

