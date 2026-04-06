Вышел официальный русский перевод визуальной новеллы "Ужасный монстр"

Игра доступна в Steam и VK Play на русском языке.
Описание: Существует легенда, что если загадать в лунную ночь у озера желание, то оно может исполниться. Главная героиня, не желавшая возвращаться домой, сделала так и оказалась в другом мире, наполненного жуткими, но очень очаровательными монстрами. Сможет ли она полюбить кого-то из них или вернется домой?
Основные особенности:
- Жанры: визуальная новелла, отоме, романтика, хоррор, фэнтази, исекай, яндере
- Прохождение: 6 часов.
- Шесть уникальных концовок.
- Путешествие по карте другого мира.
- 28 красивейших CG.
- 28 красивейших CG.
- 3 любовных интереса, более 12 персонажей.
Персонажи:
"Пока светит "Зловещая луна", ты не вернешься домой..."