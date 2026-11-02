Spooky Tales представили как хоррор-антологию с интерактивными мини-играми

Студии Liminal Road, Vsoo Games и Nuntius Games представили Spooky Tales — приключенческий хоррор, сочетающий сюжетное исследование, интерактивные мини-игры и антологию страшных историй в разных поджанрах.

Игроков проведёт по рассказам харизматичный ведущий-мертвец: среди сюжетов будут зловещие прибрежные воды, новенькая с тёмными секретами, отчаявшаяся съёмочная группа и кровавая вечеринка с пиццей.

Антология вдохновлена хоррорами разных эпох и форматов — от pulp-ужасов двадцатых годов до японского боди-хоррора, found footage и классических слэшеров.

Spooky Tales выйдет на ПК в Steam.