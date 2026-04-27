Hidden Palace выпустила раннюю бету Spore 2008 года - и в ней полно вырезанного контента

Hidden Palace выложили в открытый доступ предрелизный билд Spore от 19 февраля 2008 года — ту самую “потерянную” версию, которую фанаты считали почти мифом.

Группа энтузиастов по сохранению игр Hidden Palace опубликовала прототип Spore, датированный 19 февраля 2008 года — примерно за полгода до релиза финальной версии симулятора от Maxis. Для игры, чья разработка обросла отдельной хроникой и легендами, этот билд уже успели прозвать “недостающим звеном” между амбициозными ранними версиями и урезанным релизом.

По данным страницы проекта на сайте Hidden Palace, билд распространяется в виде оригинального инсталлятора с включенной защитой SecuROM и даже содержит отладочные символы PDB, что однозначно выдает разработческое происхождение сборки. Сама команда описывает его как крайне нестабильный прототип: чем дальше игрок продвигается по этапам, тем выше шанс вылета, тогда как клеточная стадия остается относительно стабильной.

О существовании сборки 2008 года фанаты узнали в новогодние каникулы: 1 января 2026‑го Hidden Palace провели трансляцию, где показали рабочий прототип и объявили о планах выложить его в открытый доступ. В сообществе Spore этот билд быстро закрепился в статусе “святого грааля” — ключевого фрагмента истории разработки, который до сих пор фигурировал только в виде размытых скриншотов и упоминаний в коде.

Сами энтузиасты подчеркивают, что получили образ от анонимного донора, после чего длительное время возились с запуском и изучением содержимого, прежде чем поделиться находкой с широкой аудиторией. Уже после релиза билда фанаты организовали отдельные руководства по установке, включая репак без SecuROM для тех, у кого есть проблемы с оригинальным инсталлятором.

Ранний интерфейс и измененные экраны

Первое, что бросается в глаза при запуске — другая заставка, меню и экраны загрузки, выполненные в стилистике более ранних версий Spore с логотипом и копирайтом 2007 года. Это визуально подчеркивает, что перед нами версия, созданная задолго до того, как проект “отполировали” под финальный маркетинговый образ.

Отличия тянутся дальше: интерфейс и некоторые механики на стадиях “Цивилизация” и “Космос” заметно отличаются от того, что игроки видели в релизе, ощущаясь более сырыми, но при этом местами — функциональнее и честнее по отношению к изначальной концепции. В файлах билда даже фигурирует альтернативное название Гроксов — агрессивная раса значится как “gRob”, что еще раз показывает промежуточный статус версии.

Вырезанные фишки и инструменты

Главная ценность прототипа — огромное количество вырезанного контента и инструментов, которые так и не добрались до полок магазинов. В описании Hidden Palace перечисляются дополнительные существа, функции, отладочные редакторы и оверлеи, а также отдельный редактор планет, вырезанный редактор флоры, просмотрщики анимаций и моделей и прочие внутренние инструменты разработчиков.

В билд включен малоизвестный сценарный редактор, который в финальной Spore остался фактически неиспользуемым и здесь тоже работает нестабильно, часто приводя игру к крашу. Есть и ранняя версия редактора флоры: если в релизе он был практически сломан, то в прототипе модели растений отображаются корректнее и выглядят ближе к тому, что показывали на демонстрациях до выхода игры.

Измененное поведение стадий

Несколько интересных отличий спрятано в уже знакомых стадиях эволюции. В “Племени” можно настраивать цвет и оформление хижины, что в финальной версии было вырезано еще на этапе полировки геймдизайна. На “Космической” стадии оружие “Planet Buster” работает так, как игроки ожидали с самого начала: прототип действительно стирает планету с лица галактики, а не просто оставляет на ней декоративные повреждения.

Есть и более мелкие детали: на начальной сцене “Существа” доступен вырезанный режим камеры от первого лица, а анимации и поведение интерфейса в разных стадиях заметно отличаются от финальной игры. Для фанатов это дает возможность буквально “перемотать пленку назад” и увидеть, как Spore выглядела на последнем повороте перед релизом.

Отладочные меню и режимы разработчиков

Отдельный пласт находок связан с отладкой: по словам авторов и уже успевших покопаться в билде фанатов, игра содержит огромное количество дебаг‑меню и скрытых настроек. В прототипе есть как внутриигровые отладочные панели, так и отдельные консольные окна, позволяющие управлять симуляцией, включать разработческие читы и просматривать внутренние данные.

Наличие неотрезанных PDB‑символов облегчает разбор кода и структур, чем уже активно пользуется моддерское сообщество. Один из игроков в комментариях к релизу билда отметил, что “нашел безумное количество мелких изменений всего за пару часов”, и подчеркнул, что настоящие специалисты по Spore еще только начинают раскручивать этот клубок.

Подарок для моддеров и архивистов

Для моддеров Spore этот билд — фактически открытая лаборатория, позволяющая понять, как Maxis строили механики, экспериментировали с редакторами и постепенно урезали амбициозные идеи под рамки релизной версии. В том числе здесь обнаружены остатки печально известных вырезанных стадий вроде Aquatic и City Stage, которые ранее существовали лишь в виде упоминаний и старых демонстраций.

Авторы материалов о прототипе называют его победой для игрового архивного движения: версия 2008 года показывает, каким мог быть Spore до компромиссов, связанных с маркетингом и техническими ограничениями, и дает шанс сообществу восстановить хотя бы часть утраченного замысла. Сам билд уже доступен для скачивания на официальном сайте Hidden Palace, а фанаты продолжат разбирать его по частям еще долго.