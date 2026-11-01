Мод SporeCoop добавил в Spore полноценный кооператив для всех этапов эволюции

Энтузиаст под ником WoodyWizard выпустил масштабную модификацию SporeCoop для Spore Galactic Adventures. Проект добавляет в симулятор эволюции полноценный сетевой кооператив для группы от 2 до 4 человек. Модификация позволяет пройти всю цепочку развития в едином мире - от одноклеточного организма в первичном бульоне до космической экспансии.

Для каждого этапа автор реализовал уникальные совместные механики. На стадии Клетка игроки делят общий водоем и могут спасти оглушенного товарища за 10 секунд, подплыв вплотную. На этапе Существо пользователи объединяются в стаю, получают бонус в 25% к урону при совместной охоте, делятся здоровьем и спасают союзников от гибели. Переход между фазами развития и открытие редактора происходят после голосования всех участников.

На этапе Племя поселение делится между участниками, каждый из которых управляет собственной группой со своим вождем. Совместное нападение с двух сторон дает 50% прибавку к урону, а парные выступления ускоряют заключение союзов. На стадии Цивилизация игроки руководят отдельными городами и техникой, выбирая военное, экономическое или религиозное направление. Осада одного мегаполиса силами двух союзников проходит в 1.5 раза быстрее, а применение супероружия требует общего согласия.

Космический этап получил расширение A galaxy together с поддержкой личных территорий в одной галактике. Участники сессии видят корабли партнеров на глобальной карте, могут мгновенно перемещаться к союзникам, защищать колонии от рейдов и торговать пряностью с двойной экспортной наценкой. Модификация генерирует контракты для двух кораблей, синхронизирует отношения с империями под управлением искусственного интеллекта и позволяет совместно достичь галактического ядра ради артефакта Жезл жизни. Также доступен режим соперничества с раздельной казной и космическими войнами между игроками.

Модификация интегрирована прямо в интерфейс игры: пункт сетевого режима появляется в главном меню, а окно лобби открывается по нажатию клавиши F9. Система сохранений переносит копию мира хоста в отдельный слот гостя без перезаписи личного прогресса. Каждый участник управляет существами, постройками и техникой из собственного каталога Мои творения, которые передаются остальным игрокам по сети.

Проект совместим с актуальными версиями Spore Galactic Adventures в магазинах Steam и GOG на Windows 11 и Linux. Разработчик выпустил серию обновлений вплоть до версии 0.7.3.3, устранив более 150 ошибок синхронизации, сбоев физики клеток и вылетов. В дальнейшие планы входит упрощение подключения через интернет без использования виртуальных локальных сетей и расширение механики соперничества на все фазы эволюции.