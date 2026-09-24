Авторы шутера SPRAWL zero объяснили отсутствие масштабирования интерфейса техническими капризами Unreal Engine

После релиза скоростного киберпанк-боевика SPRAWL zero игроки начали активно просить разработчиков добавить возможность уменьшения элементов интерфейса, однако команда натолкнулась на непредвиденные архитектурные препятствия движка Unreal Engine. Геймдиректор проекта Карлос Лизаррага в рамках сессии ответов на вопросы с автором канала Under The Mayo подтвердил, что банальный ползунок размера HUD не появится в ближайшем обновлении из-за специфики рендеринга пользовательского интерфейса.

По словам Лизарраги, реализация подобной функции обернулась сложнейшей инженерной задачей. Любой графический движок диктует свои условия, и попытка глобально изменить масштабирование экранных плашек без искажения шрифтов и смещения привязок превратилась в отдельную проблему. Глава разработки в шутливой форме адресовал претензии пользователей непосредственно руководству компании Epic Games.

Не знаю, идите кричите на Тима Суини, это действительно тяжело.

- Карлос Лизаррага, геймдиректор SPRAWL zero

Вместо уменьшения габаритов интерфейса студия пошла по пути точечной настройки. В готовящемся патче игроки получат возможность раздельно отключать визуальные элементы, загромождающие обзор. Из меню настроек можно будет убрать прицел, субтитры, полоски здоровья над противниками и эффекты ранений, что позволит частично разгрузить экран во время ожесточенных перестрелок.

Команда планирует вернуться к вопросу масштабирования элементов HUD в будущих патчах, когда завершится исправление базового баланса и полировка боевой системы.