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SPRAWL zero 08.09.2026
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица, Ретро, Научная фантастика
4.3 16 оценок

Авторы шутера SPRAWL zero объяснили отсутствие масштабирования интерфейса техническими капризами Unreal Engine

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После релиза скоростного киберпанк-боевика SPRAWL zero игроки начали активно просить разработчиков добавить возможность уменьшения элементов интерфейса, однако команда натолкнулась на непредвиденные архитектурные препятствия движка Unreal Engine. Геймдиректор проекта Карлос Лизаррага в рамках сессии ответов на вопросы с автором канала Under The Mayo подтвердил, что банальный ползунок размера HUD не появится в ближайшем обновлении из-за специфики рендеринга пользовательского интерфейса.

По словам Лизарраги, реализация подобной функции обернулась сложнейшей инженерной задачей. Любой графический движок диктует свои условия, и попытка глобально изменить масштабирование экранных плашек без искажения шрифтов и смещения привязок превратилась в отдельную проблему. Глава разработки в шутливой форме адресовал претензии пользователей непосредственно руководству компании Epic Games.

Не знаю, идите кричите на Тима Суини, это действительно тяжело.
- Карлос Лизаррага, геймдиректор SPRAWL zero

Вместо уменьшения габаритов интерфейса студия пошла по пути точечной настройки. В готовящемся патче игроки получат возможность раздельно отключать визуальные элементы, загромождающие обзор. Из меню настроек можно будет убрать прицел, субтитры, полоски здоровья над противниками и эффекты ранений, что позволит частично разгрузить экран во время ожесточенных перестрелок.

Команда планирует вернуться к вопросу масштабирования элементов HUD в будущих патчах, когда завершится исправление базового баланса и полировка боевой системы.

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Комментарии:  3
Ваш комментарий
GayFish

Клоуны только вайбкодить способны, настоящие разработчики без проблем бы добавили эту базовую функцию в любой движок.

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saksnboom

Чета в большинстве нормально сделанных игр и автомасштаб, и ручная регулировка интерфейса есть.
А в некоторых (но как???) интерфейс даже самому настроить можно - что показывать, а что нет.
Танцевать не умеем - зато хорошие осеме... отцы!