Состоялся релиз киберпанк-шутера SPRAWL zero в стиле боевиков начала 2000-х

Студия MAETH при поддержке издательства Kwalee официально выпустила ретро-футуристический боевик SPRAWL zero. Релиз проекта состоялся на PC в сервисах Steam и Epic Games Store, а также на консолях PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. Игра расширяет вселенную оригинальной SPRAWL, выступая ее сюжетным приквелом, и сознательно воссоздает золотую эпоху консольных и компьютерных экшенов двадцатилетней давности с оглядкой на механику Halo, Half-Life 2 и F.E.A.R..

Сюжетные события разворачиваются на территории последнего уцелевшего мегаполиса на Земле, погруженного в хаос и непрекращающуюся войну группировок за контроль над ресурсами. Главным героем стал суперсолдат под кодовым обозначением FIVE, оснащенный кибернетическими аугментациями и подконтрольный военной диктатуре под названием Хунта. Персонаж получает приказ ликвидировать лидера радикальной технорелигиозной секты IMAGO-DEI, члены которой намерены уничтожить технологии и вернуть человечество в доиндустриальную эпоху. В противовес популярным скоростным паркур-боевикам с акробатикой протагонист ведет себя на аренах как тяжелый ходячий танк с акцентом на брутальную позиционную перестрелку.

Геймплей выстроен вокруг продвинутой физической модели и активного задействования сверхспособностей киборга. Специальные гравитационные перчатки и защитный силовой щит позволяют герою на лету ловить пули и взрывоопасные снаряды, чтобы затем отправлять их обратно во врагов с наложением шокового эффекта. Для контроля толпы предусмотрены классическое замедление времени с искривлением траектории полета пуль для максимальной меткости, а также сокрушительный рывок, обеспечивающий временную неуязвимость при прорыве вражеской линии обороны.

В распоряжении бойца находится свыше 40 разновидностей вооружения, разделенных между двумя основными фракциями. Корпоративные силы используют выверенные технологичные модели вроде двенадцатизарядного дробовика Gosen G12, выстрелы которого вызывают кумулятивный взрыв при попадании всей дроби. Фанатики культа полагаются на грубое кустарное оружие наподобие зажигательного дробовика Deimos или карабина Penetrator. Авторы намеренно отказались от постоянного инвентаря ради механики отбора пушек у убитых противников, а также воссоздали аутентичные технические странности старых игр, заставляя героя перезаряжать оружие грубым ударом ладони и выбрасывать гильзы прямо вместе с нестреляными пулями.

Особое внимание разработчики уделили искусственному интеллекту, действующему на базе модульной системы поведенческих цепочек. Отряды противников активно переговариваются, организуют подавляющий огонь, закидывают игрока гранатами для выкуривания из укрытий и распределяют фланговые пути на вертикальных многоуровневых картах. Традиционные битвы с боссами авторы заменили частыми столкновениями с тяжелобронированными мини-боссами, которые по мере прокачки персонажа начинают встречаться на локациях в роли обычных рядовых врагов.

Технически проект создан на модифицированном движке Unreal Engine, который авторы тщательно перенастроили для точной имитации картинки времен популярности движка Source. Окружение стилизовано под эстетику кинескопных экранов с характерными помехами и глитчами, а динамичный саундтрек наполнен брейкбитом, трансом и драм-н-бейсом в стиле 2000-х годов. В звуковом дизайне команда намеренно проигнорировала моду на приглушенные выстрелы, сделав эффекты попаданий и грохот оружия максимально резкими и оглушающими.

Старт продаж обнажил резкий контраст между низкополигональной стилизацией и системными требованиями проекта. Несмотря на вес установочного пакета всего в 4 ГБ, игре требуется не менее 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. В магазине Steam базовое издание получило скидку 20% и продается за 840 рублей вместо 1050 рублей вплоть до 22 сентября 2026 года. Как подчеркнули журналисты портала GameSpot, проект привлекает быстрым темпом, плавной стрельбой и способностью точно передать дух эпохи Halo, однако завышенные аппаратные требования к памяти для игры с ретро-графикой уже стали поводом для споров среди геймеров.