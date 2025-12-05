Дебютный трейлер Springs, Eternal: романтика и ужас от автора Gone Home и Tacoma

На шоу PC Gaming Show: Most Wanted представили первый трейлер Springs, Eternal — нового проекта от Стива Гейнора, сооснователя Fullbright.

Студия, подарившая миру Gone Home и Tacoma, уже несколько лет существует лишь формально: во время работы над Open Roads команда раскололась, и Гейнор признал, что руководить большим коллективом — не его сильная сторона. В 2023 году он объявил, что Fullbright превращается в его личную творческую площадку.

Первой пробой пера в таком формате стала небольшая хоррор-игра Toilet Spiders. Теперь же разработчик возвращается к атмосфере сюжетных приключений, добавляя необычную смесь романтики и психологического ужаса в ретро-пиксельной стилистике.

События Springs, Eternal происходят на уединённом курорте «Стилуотер-Спрингс». Игрок исследует территорию и особняк ночью, имея лишь фонарик. Нужно общаться с постояльцами, искать подсказки и собирать фрагменты воспоминаний героя, чтобы выяснить, как он попал в это место.

Трейлер намекает на романтическую линию с девушкой по имени Твайла, но спокойствие быстро сменяется тревогой. Тихий лес превращается в арену погони — неизвестная сила заставляет героя бежать, а не отдыхать.

Springs, Eternal выйдет в 2026 году, а игру уже можно добавить в список желаемого в Steam.