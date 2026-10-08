Springs, Eternal отправит игроков в мистический курорт конца 90-х - Lo-fi приключение выйдет в ноябре

Издатель Serenity Forge и студия Fullbright объявили дату выхода Springs, Eternal — сюжетной игры от первого лица, сочетающей исследование, сверхъестественную атмосферу и эстетику Lo-fi графики. Проект выйдет на PC в Steam 11 ноября, а уже сейчас игроки могут попробовать его демоверсию.

Действие разворачивается глубокой ночью на таинственном курорте с горячими источниками. Игроку предстоит исследовать тёмные тропы, пещеры, бассейны и другие уголки Стиллуотер-Спрингс, постепенно открывая новые части карты. При этом герой встречает более дюжины заблудших душ, оказавшихся в этом странном месте по собственным причинам.

Основой Springs, Eternal станут разветвлённые диалоги. Полученная во время одного разговора информация может открыть новые варианты общения и взаимодействия с другими персонажами в совершенно другом месте. Поэтому внимательность должна играть не меньшую роль, чем само исследование.

Параллельно игроку предстоит переживать воспоминания о романтических отношениях, которые привели героя на таинственный курорт. Через эти эпизоды игра постепенно раскрывает историю двух людей, их совместную жизнь и последствия сделанных ими выборов.

Визуально Springs, Eternal намеренно напоминает компьютерные и консольные игры конца 1990-х. Мерцающие пиксели, туман и дизеринг создают одновременно ностальгический и тревожный образ места, которое кажется знакомым, но явно скрывает что-то необычное. При этом прохождение обещает быть довольно компактным: на основную историю потребуется около двух-трёх часов.