Динамический центр масс, новая физика и переработка ИИ в патче 0.2.52.3 для Sprocket

Вышла свежая экспериментальная сборка симулятора конструирования танков Sprocket (версия 0.2.52.3). Главным нововведением патча стал честный динамический расчет центра масс техники, но помимо этого разработчики существенно переработали поведение ИИ, физику трансмиссии, систему детонации боекомплекта и визуальные эффекты.
- Добавлен упрощённый режим редактирования трансмиссии
- Переделаны визуальные эффекты для орудий, следов пробития, подрыва башен, возгораний бк, возгорания двигателя и повреждение гусениц.
- Переработаны звуки орудий, базируется на их калибре 0-100мм, 120-250мм
- Добавлен звук когда башни ударяются об землю после приземления
- Новый трак от Dario:
- Боты теперь имеют реакцию от 0.1 до 0.5 секунд перед выстрелом. Орудия должны быть наведены на цель для срабатывания реакции. Больше не могут стрелять так точно на ходу.
- Добавлен "сбалансированный" режим ботов. Они сделают несколько выстрелов перед штурмом. Применено к ботам в кастомных боях и союзным ботам на миссии "Railway".
- Пределы давления перед срывом в люках теперь слегка рандомизированы. При взрыве БК больше не будут взрываться все люки сразу, сначала взрываются самые слабые, что может снизить давление настолько, что другие люки не взорвутся.
- Боты без целей будут искать её которую потеряли из виду.
- Снаряды симулируются вместо 5 секунд - 10.
- Степень поглощения энергии отдачи снизилась с 99,9% до 99,75%. Таким образом, отдача стала в 2,5 раза сильнее.
- Уменьшена степень снижения эффективности стабилизации изображения при уменьшении масштаба.
- Снизилось количество прилегающего к вашему танку дыма без движения.
- Улучшенный внешний вид дымов и уменьшение мерцания.
- Дымовые трубы теперь отбрасывают тени.
- Сейчас снятие гусениц сильнее на том участке гусениц, который недавно находился на земле.
- Теперь коробки передач теряют крутящий момент, если их состояние опускается ниже 10 %. Это устраняет ситуацию, при которой водитель переключается на последнюю передачу при любом повреждении коробки передач.
- Теперь трансмиссии застревают на текущей передаче, если их состояние опускается ниже 60 %.
- Устранена нестабильность, вызванная режимом утолщения бронении «Point Normal».
модер какой же ты "хороший человек", добавил перевод ИИшкой начало патч ноута при этом убрал заметку о центре масс что сделало эту вставку бесполезной. Я бы тебе в жизни в благодарность массаж лица половицей сделал.
P.s какая бл*ть новая физика и переработка физики трансмиссии ты пьяный в стельку?
поздравляю тебя, это твоя первая новость.