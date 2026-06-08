Авторы Spyro: A Realm Beyond рассчитывают превратить игру в начало новой серии

После анонса Spyro: A Realm Beyond разработчики из Toys for Bob поделились своими планами на будущее франшизы. По словам руководителя студии Пола Яна, команда рассматривает новую игру не как разовое возвращение культового дракончика, а как старт полноценного возрождения серии.

В интервью во время Summer Game Fest 2026 Ян заявил, что разработчики надеются сделать A Realm Beyond первой частью новой волны игр про Спайро.

«Мы хотим, чтобы Spyro жил ещё очень долго. Нам нужна не одна новая игра, а множество новых игр. Мы надеемся, что это только начало», — отметил глава студии.

По его словам, перед командой стояла непростая задача найти баланс между уважением к классике и необходимостью развивать франшизу. Слишком сильная опора на ностальгию могла превратить проект в простое повторение старых идей, тогда как чрезмерные эксперименты рисковали лишить серию её узнаваемости.

Разработчики признают, что ради будущего франшизы придётся идти на определённые риски и внедрять новые механики. Однако все изменения должны сохранять дух оригинальных игр и оставаться верными тому, за что игроки полюбили Spyro.

Особенно символично заявление Toys for Bob звучит на фоне того, что предыдущая полностью новая игра серии вышла ещё в 2008 году. Последним крупным релизом франшизы оставалась сборка Spyro Reignited Trilogy, выпущенная в 2018 году и также созданная этой студией.

Spyro: A Realm Beyond станет первым совершенно новым приключением знаменитого фиолетового дракона за 18 лет. Релиз игры запланирован на весну 2027 года для PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Судя по настрою разработчиков, ждать следующую часть после неё игрокам уже не придётся ещё полтора десятилетия.