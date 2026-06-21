Новый Spyro останется без музыки автора оригинальной трилогии

Стюарт Коупленд, барабанщик The Police и автор музыки оригинальной трилогии Spyro the Dragon, подтвердил, что не участвует в разработке новой части серии. Об этом он рассказал в интервью The Independent, фактически поставив точку в слухах о возможном возвращении культового композитора.

Коупленд работал над всеми тремя играми Spyro на первой PlayStation и его музыка во многом сформировала атмосферу классических частей серии. Поэтому новость о его отсутствии в новом проекте вызвала заметное обсуждение среди фанатов.

По словам музыканта, решение студии объясняется желанием «обновить звучание» и привлечь новое поколение игроков. Он отметил, что относится к этому спокойно и не видит в этом проблемы, подчеркнув, что каждая эпоха требует своего подхода.

Новая игра про Spyro была представлена на июньской презентации Xbox 2026, однако подробностей о проекте пока крайне мало. Известно лишь, что над ним работает Toys for Bob, которая намерена сохранить дух оригинальной трилогии, но при этом переосмыслить серию для современной аудитории.

Отсутствие Коупленда может стать одним из самых заметных изменений для давних поклонников Spyro — особенно тех, кто помнит игру именно по её музыке.