Новый Spyro появился благодаря фанатам: разработчики напомнили о 11 миллионах проданных копий

Студия Toys for Bob рассказала, что возвращение серии Spyro стало возможным во многом благодаря поддержке игроков. По словам главы студии Пола Яна, ремастер-сборник Spyro Reignited Trilogy разошёлся тиражом более 11 миллионов копий, что показало высокий интерес аудитории к франшизе.

Ян отметил, что фанаты годами напоминали о себе на игровых мероприятиях и в соцсетях, постоянно задавая один и тот же вопрос: «Когда выйдет новая игра про Spyro?». Именно эта активность помогла студии убедить Microsoft поддержать разработку нового проекта.

Ассоциированный креативный директор Лу Стаддерт добавил, что после работы над Reignited Trilogy команда всегда хотела продолжить историю дракончика. По его словам, Spyro занимает особое место в истории студии, поэтому выбор франшизы для нового проекта оказался вполне естественным.

Разработчики также признались, что после перехода студии в независимый статус им пришлось пойти на серьёзный риск. Однако успешные продажи Reignited Trilogy и стабильный интерес сообщества убедили команду, что у новой игры есть своя аудитория.

Spyro: A Realm Beyond станет первой полностью новой игрой серии за последние 18 лет и выйдет в 2027 году. По словам авторов, они надеются, что это лишь начало нового этапа для франшизы.