Представлены новые изображения Spyro: A Realm Beyond в честь годовщины серии

С момента выхода оригинальной игры о Спайро прошло уже 28 лет. Студия Toys for Bob решила воспользоваться этой датой, чтобы отпраздновать юбилей серии и продемонстрировать Spyro: A Realm Beyond (грядущую игру, издателем которой выступит Xbox Game Studios), представив новые кадры и короткий видеоролик.

Примечательно, что на протяжении большей части этих 28 лет в серии не выходило по-настоящему новых игр: последняя оригинальная часть датируется 2008 годом, а вновь о франшизе заговорили лишь в 2018-м благодаря сборнику Spyro: Reignited Trilogy. В связи с этим возвращения маленького фиолетового дракона ждут с большим нетерпением.

Так или иначе, серия Spyro отмечает своё 28-летие, и разработчики решили ознаменовать это событие, показав первые фрагменты нового проекта, а также выпустив очаровательный праздничный ролик с участием главного героя.

Иллюстрации включает групповое фото Спайро и его друзей, таинственную фигуру, а также вид на Аркадиан-Вейл — одну из первых локаций в игре Spyro: A Realm Beyond.

Анонс Spyro: A Realm Beyond для ПК, Xbox, PS5 и Nintendo Switch 2 состоялся в июне 2026 года на презентации Xbox Games Showcase; студия Toys For Bob надеется, что этот проект станет «первым из многих» будущих игр серии.