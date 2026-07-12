Разработчики Spyro: A Realm Beyond рассказали, почему не все идеи попали в игру

Студия Toys for Bob призналась, что во время разработки Spyro: A Realm Beyond команде пришлось отказаться от некоторых задумок из-за ограничений по бюджету и времени.

Глава студии Пол Ян рассказал, что разработчики постоянно сталкивались с проблемой расширения масштаба игры. По его словам, у команды было множество «крутых идей», которые хотелось добавить в проект, однако реализация каждой из них могла привести к увеличению сроков разработки и расходов.

«Раздувание масштаба — это реальная проблема. Каждый раз, когда творческие люди обсуждают игру, появляется мысль: “А было бы здорово, если бы произошло вот это”. Идеи действительно классные, но если реализовать каждую из них, проект выйдет за рамки бюджета и времени», — отметил Ян.

При этом разработчики уверяют, что умеют контролировать масштаб проекта благодаря опыту команды. По словам Ян, многие сотрудники Toys for Bob давно работают вместе и понимают, какой объем контента студия способна создать без ущерба для качества игры.

Несмотря на сокращение некоторых задумок, команда решила уделить особое внимание механике полетов. Разработчики хотят сделать полеты на Спайро более активными и вовлекающими, а не превращать их в простой режим автоматического перемещения.

Spyro: A Realm Beyond станет первой полностью новой игрой серии за 18 лет и должна выйти в начале 2027 года.