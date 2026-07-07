Разработчики Spyro использовали эмулятор для покадрового копирования классики

В процессе работы над возрождением франшизы инженеры из студии Toys for Bob столкнулись с непредвиденной проблемой технического характера. Из-за давности лет и многократных переездов офисов оригинальный исходный код игр конца девяностых годов от Insomniac Games оказался безвозвратно утерян. Чтобы воссоздать культового персонажа с идеальной точностью и стопроцентно попасть в ностальгию фанатов, разработчикам пришлось пойти на крайние меры и заняться детальным реверс-инжинирингом первоисточника.

Для этого программисты воспользовались модифицированным эмулятором с открытым исходным кодом, который позволил буквально заглянуть под капот старых игр для первой PlayStation. С помощью этой программы авторы по кадрам извлекали трехмерные модели, геометрию уровней и скрупулезно замеряли все ключевые точки. Инженеры вручную зафиксировали точные координаты размещения каждого драгоценного камня, а также поминутно просчитали тайминги, скорость и траектории патрулирования всех противников на локациях.

Один из наших инженеров взял эмулятор с открытым исходным кодом и модифицировал его так, чтобы мы могли вглядываться в данные оригинальной игры. Мы извлекли модели, извлекли уровни, измерили все точки и нашли точное расположение для каждого самоцвета.

Особое внимание команда уделила созданию уникальной внутренней утилиты, которую внутри коллектива иронично назвали «Спайроскоп». Эта программа позволяла подключить один игровой контроллер одновременно и к модифицированному эмулятору со старой игрой, и к движку нового проекта. Тестировщики могли синхронно запускать дракона в двух разных версиях игры, одновременно преследовать воришек яиц и на лету сравнивать поведение персонажа, добиваясь идеального совпадения физики прыжка и парения.

Подобный фанатичный подход к деталям помог разработчикам перенести проверенную временем физическую модель в грядущую Spyro: A Realm Beyond. Несмотря на появление полноценных полетов в трехмерном пространстве, базовые прыжки и разгон дракона будут ощущаться точно так же, как и тридцать лет назад. Оценить результаты этой цифровой археологии геймеры смогут уже весной 2027 года, когда платформер официально выйдет на ПК и всех актуальных консолях.