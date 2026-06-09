Создатели Spyro признались, что годы работы над Call of Duty убедили их вернуться к собственным франшизам

Студия Toys for Bob рассказала, какой главный урок вынесла из нескольких лет работы над серией Call of Duty. По словам руководства команды, этот период помог разработчикам понять, что они хотят создавать совершенно другие игры.

После успеха Crash Bandicoot 4 и ремастеров Spyro студия была привлечена к поддержке крупных проектов Activision, включая Warzone, Modern Warfare и Overwatch 2. Разработчики отмечают, что получили ценный опыт и гордятся проделанной работой, однако постепенно начали осознавать, что отдаляются от того, ради чего изначально создавалась команда.

Глава студии Пол Ян рассказал, что Toys for Bob всегда тяготела к ярким приключениям с запоминающимися персонажами, сказочными мирами и атмосферой, рассчитанной на игроков всех возрастов. Именно поэтому внутри коллектива всё чаще возникало желание вернуться к подобным проектам.

В результате студия предложила Activision и Xbox необычный план: восстановить независимость компании, сохранив при этом возможность сотрудничества с Microsoft над новыми играми. По словам Яна, обе стороны поддержали эту инициативу, что позволило команде вновь сосредоточиться на любимом направлении.

Первым результатом этих изменений стал анонс Spyro: A Realm Beyond — первой полностью новой части серии почти за два десятилетия. Разработчики называют её символом возвращения к своим корням и тем проектом, ради которого команда стремилась вернуть творческую свободу.

Релиз Spyro: A Realm Beyond запланирован на весну 2027 года для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Среди нововведений авторы обещают полноценную систему полётов, которая станет одной из ключевых особенностей новой игры.