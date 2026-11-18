Студия Toys for Bob и компания Activision сообщили, что Spyro: A Realm Beyond будет показана на церемонии The Game Awards 2026. Трансляция начнётся в ночь с 10 на 11 декабря, в 03:30 МСК. Нас наверняка ждёт новый трейлер, а возможно, и демонстрация игрового процесса.

Церемония The Game Awards 2026 уже не за горами, и Спайро готовится к новым свершениям. А пока предлагаем взглянуть на несколько кадров из A Realm Beyond.

На них запечатлена локация «Расписные равнины» (Painted Plains) — возможно, вы уже видели ее в выпуске Xbox Magazine, посвящённом 25-летию бренда. На скриншотах можно увидеть сравнение концепт-артов с внутриигровой графикой. Игра обещает порадовать ярким и жизнерадостным миром, который нам предстоит исследовать вдоль и поперёк в ходе прохождения кампании Spyro: A Realm Beyond.

Анонсированная в июне этого года, Spyro: A Realm Beyond знаменует возвращение знаменитого фиолетового дракона в качестве главного героя — впервые за почти двадцать лет. Это совершенно новое приключение, разработанное студией Toys for Bob, которая также создала сборник Spyro: Reignited Trilogy.

Авторы стремились сохранить ту плавность игрового процесса, которая всегда была присуща играм серии Spyro, одновременно дополнив классический набор способностей дракона — рывок и прыжок — новыми механиками, обладающими большим потенциалом.

Релиз Spyro: A Realm Beyond запланирован на следующую весну для ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Возможно, официальная дата выхода будет объявлена ​​во время церемонии The Game Awards 2026.