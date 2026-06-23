Spyro: A Realm Beyond меняет правила серии: вместо планирования игроков ждёт полноценный полёт

После долгих лет ожидания Spyro наконец возвращается в новой игре Spyro: A Realm Beyond, и вместе с этим возвращением серия готовится к одному из самых заметных изменений за всю свою историю. Разработчики из Toys for Bob решили отказаться от одной из самых узнаваемых механик классических игр — ограниченного планирования — и заменить её полноценной системой свободного полёта, вокруг которой фактически строится весь игровой процесс.

Анонсированный на недавней презентации Xbox проект стал одним из главных сюрпризов мероприятия. Несмотря на то что Toys for Bob больше не входит в структуру Xbox Game Studios, студия сохранила возможность продолжить развитие франшизы о фиолетовом драконе. И судя по первым подробностям, команда намерена не просто повторить успех Spyro Reignited Trilogy, а предложить поклонникам совершенно новый взгляд на знакомую формулу.

В беседе с GamesRadar заместитель креативного директора Лу Стаддерт рассказал, что идея свободного полёта появилась ещё на ранних этапах разработки. По его словам, авторы стремились создать ощущение плавности, свободы и непрерывного исследования мира. Разработчики хотели, чтобы игрок взаимодействовал с окружением иначе, чем в предыдущих частях, а перемещение по миру вызывало чувство восторга и приключения, которое всегда было важной частью серии.

Именно поэтому изменения не ограничились одной механикой. По словам Стаддерта, когда команда начала экспериментировать с новыми возможностями передвижения, стало очевидно, что традиционные масштабы уровней уже не подходят. В результате мир игры стал значительно более вертикальным и просторным. Исследование локаций теперь напрямую связано со способностью Спайро свободно перемещаться по воздуху, а дизайн уровней создавался с расчётом на новые возможности героя.

При этом в студии прекрасно понимают, насколько осторожно нужно обращаться с культовыми франшизами. Руководитель Toys for Bob Пол Ян отметил, что разработчики постоянно ищут баланс между уважением к наследию серии и необходимостью двигаться вперёд. По его словам, чрезмерная привязанность к ностальгии может превратить новую игру в повторение старых идей, тогда как слишком радикальные изменения рискуют лишить франшизу её узнаваемости.

Опыт работы над Spyro Reignited Trilogy помог команде лучше понять, какие элементы являются неотъемлемой частью характера серии. Именно эти уроки легли в основу разработки A Realm Beyond. Авторы подчёркивают, что не пытаются заново пересказать классику, а стремятся сохранить дух оригинала, одновременно расширяя игровые возможности.

Такой подход выглядит особенно интересным на фоне современного рынка платформеров, где крупные проекты всё чаще ищут способы обновить знакомые механики. Для Spyro ставка на полноценный полёт может стать не просто новой особенностью, а главным элементом, который определит будущее всей серии.

Релиз Spyro: A Realm Beyond запланирован на весну 2027 года. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, включая Game Pass Ultimate, а также Nintendo Switch 2. Для поклонников дракончика это станет первым полностью новым приключением за многие годы — и, похоже, самым амбициозным за всю историю франшизы.