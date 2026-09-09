Spyro: A Realm Beyond получила новый арт в честь 28-летия серии

В честь 28-летия франшизы Activision показала новый арт из Spyro: A Realm Beyond, который демонстрирует одну из первых локаций игры — Arcadian Vale.

Это красочный и спокойный регион, по которому Спайро сможет свободно летать. Здесь есть древние каменные сооружения, водопады, зелёные долины и множество небольших существ, призванных сделать мир более живым.

Разработчики из Toys for Bob отмечают, что уделили особое внимание деталям окружения — от крупных объектов до самых маленьких обитателей Arcadian Vale. По их словам, локация должна передавать привычные для серии тепло, юмор и атмосферу сказочного приключения.

Команда также поздравила поклонников с годовщиной и поблагодарила их за многолетнюю поддержку. В рамках празднования разработчики даже подготовили тематический торт с новым изображением Спайро и других персонажей A Realm Beyond.

Новая игра станет первым полноценным новым приключением Спайро почти за два десятилетия. После выхода Spyro: Reignited Trilogy в 2018 году серия ограничивалась переизданиями, а последняя оригинальная одиночная игра — The Legend of Spyro: The Dawn of the Dragon — вышла ещё в 2008 году.

Spyro: A Realm Beyond выйдет в 2027 году.